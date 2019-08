Miguel Barbosa recomienda al rector de la BUAP a dialogar con los chicos que hacen huelga en el zócalo

El gobernador se unió al boteo de los jóvenes que no pasaron el examen de admisión con 500 pesos.

Aunque aclaró que la BUAP es autónoma y no sé filtrará en la vida interna de la universidad, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa recomendó al rector, Alfonso Esparza Ortiz a abrir el diálogo con los jóvenes que mantienen la huelga de hambre en el zócalo, además, anunció que inaugurarán carreras de medicina y odontología en el 2020 en varios municipios; donó 500 pesos a la causa de los chicos y pidió levantar el plantón.

#Ahora 💡|| El gobernador, @MBarbosaMX se presenta ante los jóvenes que no aprobaron su examen en la @BUAPoficial, dice que los recibirá para dialogar en Casa Aguayo. 🏡



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/iPGo37mseF — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 12, 2019

Los aspirantes que reprobaron el examen de admisión en la autónoma, escucharon que cursó cuatro semestres de la Facultad de Medicina en la Universidad Metropolitana, pero como no era lo suyo, cambió sus planes a derecho.

Barbosa Huerta confesó que durante su etapa de estudiante comió frijoles y vivió la pobreza, al puntualizar que siempre existen opciones para salir adelante en la vida y pidió al secretario de Educación, Melitón Lozano atender el tema.

“Ustedes tienen todo el tempo del mundo para poder tomar cursos, un conjunto de cosas, apoyo estudiantil, que nosotros podemos brindar para que no pierdan el tiempo y ofrecerles un medio de trabajo, encontrar otras alternativas, no sientan que están desfasados, no hagan eso muchachos; esperen, hagan el intento (de ingresar) el otro año, presenten su examen en la BUAP”, subrayó.

Reiteró su respeto de la autonomía de la universidad, pero solicitó al rector Esparza Ortiz, a emprender dialogo con los chicos y chicas.

Cómo voy a estar comiendo cecina y chicharrón a dos cuadras, no se merecen estar en huelga de hambre por perjudicar su salud, “seré enlace”.

Pidió al rector a que establezca el diálogo porque no puede existir un servidor público inalcanzable.

Medicina y Odontología

El gobernador de Puebla anunció que durante el 2020, se abrirán carreras de medicina y odontología del gobierno estatal por ser las de mayor demanda en varios municipios.

Bajo esa perspectiva, indicó, que su administración apoyará a la universidad pública a tener un mayor índice de matrícula, al insistir que no toma determinaciones al seno de la BUAP.

En apoyo a los jóvenes que no acreditaron el examen, ofreció a quienes quieran incorporares a unas carreras de las que imparte las universidades del estado lo haga y si quieren trabajo verán en dónde.

Refrendó que las puertas de Casa Aguayo están abiertas para cuando quieran dialogar, con el objetivo de alcanzar metas comunes.