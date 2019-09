Gran noche mexicana con presentación de comediantes, mariachi en vivo y mucho más

La cita este 15 de septiembre en el Best Western Plus ubicado en la 5 poniente número 2522 colonia La Paz. Acceso a partir de las 8:00 de la noche.

Si aún no saben que es lo que van hacer este 15 de septiembre, el hotel Best Western Plus, está invitando a la Gran Noche Mexicana, donde habrá grandes comediantes como Lucila Mariscal, además Mariachi, Música para bailar y los tradicionales antojitos mexicanos entre otras cosas.

En uno de los salones de este hotel, habrá un escenario para los diferentes espectáculos que se presentaran a lo largo de la noche, así como también se contará con pista de baile.

Los costos por persona son los siguientes: Zona Vip $990, Zona Preferente $880, Zona General $770 pesos. Niños menores de 10 años no pagan siempre y cuando se sienten con sus papás.

De la comida y música

En esta Gran Noche Mexicana un evento totalmente familiar, el acceso será a partir de las 8:00 de la noche, donde se podrá disfrutar de lo tradicional, así como sorpresas programadas para este día.

No pueden faltar en esta velada, los tradicionales y ricos antojitos como: chalupas, tostadas, molotes, pambazos, chanclas, pozole, así como las ricas aguas frescas de horchata, jamaica, tamarindo y limón; todo esto acompañado de los deliciosos dulces típicos donde la variedad estará presente.

Como parte de esta fiesta el Mariachi interpretará las canciones más representativas de este género musical en la velada poniendo a cantar a los invitados, también habrá música en vivo y DJ, cubriendo así la parte musical para todos los gustos de los invitados.

De las comediantes

Para amenizar la noche estará presente con show especial una de las comediantes más queridas, Lucila Mariscal, quien llevará a su hermanita “Doña Lencha” encargada de hacer pasar un gran rato a todos los asistentes que reirán sin parar con este personaje tan peculiar.

Lucila Mariscal, actriz, comediante, compositora y cantante mexicana, cuenta con más de 50 años de trayectoria artística. Lucila es egresada del INBA, (Instituto Nacional de las Bellas Artes), e inicio sus estudios en 1969.

Su carrera ha estado presente en cine, teatro y televisión, pero también en sus inicios formó parte de la radio. Uno de sus personajes más queridos como comediante es “Doña Lencha”.

Algunos de sus trabajos en cine: Las aventuras de Doña Lencha, Gata por liebre, Picardía nacional. En doblaje participó en la cinta animada “Otra película de huevos y un pollo”.

En televisión ha participado en: Como dice el dicho, Adictos, Una familia con suerte, Central de abastos, La rosa de Guadalupe, Mujer casos de la vida real, El show de Enrique el Polivoz entre otros.

También presente en la barra de comediantes Betina Salazar con su personaje de “Olga Sana”, quien para esta velada tiene preparado algo muy especial para todos los asistentes.