Empresa que rentará mil patrullas a Puebla se conocerá el 30 de septiembre

Será a finales de este mes cuando la Secretaría de Administración de a conocer a la empresa ganadora de la licitación por el arrendamiento de mil patrullas.

A partir del 1 de agosto cuando asumió el poder, Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a realizar acciones en favor de las y los ciudadanos especialmente en materia de seguridad, tomando en cuenta que la entidad es una de las más inseguras a nivel nacional. Las firmas de convenios con entidades vecinas, el arrendamiento de mil patrullas, así como una revisión profunda en las corporaciones de seguridad; son las principales estrategias que se reforzaron esta semana.

En entrevista, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que ya comenzaron los operativos en los municipios que limitan con entidades como Veracruz y Tlaxcala, con las que se firmaron convenios de colaboración, pero además esta semana se suscribirá acuerdos en materia de seguridad con Hidalgo, con el objetivo de reforzar las acciones.

"Ya empezaron las acciones de operaciones conjuntas, ya hubo como resultado resolver un secuestro y claro que ya hubo retenes movibles y el tema de trata de personas (en el caso de Tlaxcala). Es un tema de disolución de las bandas conforme a información de inteligencia que estamos compartiendo", dijo el mandatario local.

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Puebla se han cometido 47 mil 542 delitos. Los robos en sus diversas modalidades, los secuestros y las agresiones de tipo sexual; son los más cometidos.

En este sentido, el gobernador señaló la importancia de blindar al estado en los 45 municipios que conforman la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, pero también los 69 que conforman la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz, por lo que además se trabajará de forma coordinada con entidades como Guerrero, Morelos, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México para prevenir y erradicar la incidencia delictiva.

En breve, renta de mil patrullas

Será el 30 de septiembre cuando la Secretaría de Administración de a conocer a la empresa ganadora de la licitación por el arrendamiento de mil patrullas, cuya convocatoria se dio a conocer el 12 de este mes, bajo el expediente GESAL-002-456/2019.

La convocatoria señala la "contratación del servicio de arrendamiento puro sin opción a compra de mil vehículos. Nuevos con equipamiento policial integrado de radiocomunicación, radiolocalización, señalización visual, tecnológico y acústico, para atender las necesidades las áreas sustantivas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla".

Gesal 002 456 2019 Arrendamiento de Patrullas by Intolerancia Diario on Scribd

La recepción de propuestas y apertura técnica será el 25 de septiembre a las 10 horas y el fallo será el 30 de septiembre a partir de las 17.30 horas, estas patrullas ayudarán a la estrategia de seguridad que pretende implementar el gobierno de Puebla.

Mano dura contra aviadores

Por otra parte, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que las acciones realizadas este fin de semana en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fueron con el objetivo de detectar a los aviadores y con ello reforzar a esta dependencia.

Y es que, los elementos se seguridad tuvieron que cobrar en efectivo y no fue depositada su quincena en tarjeta de débito, toda vez que se presume la presencia de aviadores.

En este orden, el mandatario sentenció que "hay aviadores en todo el gobierno del estado y lo estamos corrigiendo, fue de las plagas que encontramos. No lo sé, no lo informaré por qué no lo sé".

Puntualizó que todas las irregularidades se darán a conocer, una vez que el gobierno tenga un informe final, por el momento en todas las dependencias estatales se llevan a cabo revisiones para evitar que personas que no trabajen, cobren.