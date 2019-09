Protestan reggatoneros en redes sociales por pocas nominaciones al Grammy Latino

Diversos artistas del género como Daddy Yankee, Maluma y J Balvin lamentaron "el accionar" del jurado en la edición 20 del reconocimiento musical.

Luego de darse a conocer los nominados en la 20 edición del Grammy Latino, referentes del género musical como Maluma, J Balvin, Karol G y Daddy Yankee manifestaron su molestia a través de las redes sociales al exponer su inconformidad al señalar que los reggaetoneros no predominan en las listas.

Con el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammy, los famosos reaccionaron de forma negativa en torno al premio, el cual será anunciado el 14 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

El primero en dar su postura fue el colombiano Maluma, mediante una historia de Instagram, mencionó: “Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM, una salsa producida por el más grande, Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11”.

Horas después de esta publicación, J Balvin, quien está nominado a Mejor Canción Urbana por "Caliente" y "Con altura", manifestó su enojo con la leyenda exponiendo que se debe tener respeto por la cultura y el movimiento.

La imagen fue repetida por Daddy Yankee, quien aseguró que este año fueron "maltratados".

“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y respeto”.

A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. #sinreggaetonnohaylatingrammy pic.twitter.com/F4pdeUP5Ck — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 24, 2019

Para la entrega de la edición 20 de los Grammy Latino, los cantantes españoles Alejandro Sanz y Rosalía mandan en la lista de nominaciones con ocho y cinco menciones, respectivamente.

Alejandro Sanz está postulado por Grabación del Año con dos apartados: "Mi persona favorita" y "No tengo nada"; Canción del Año (Mi persona favorita y No tengo nada), Mejor Canción Pop (Mi persona favorita).

También es candidato a Mejor Álbum y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #ELDISCO, así como Mejor Video Musical Versión Larga (Lo que fui es lo que soy).

Rosalía, por su parte, aspira a ganar los galardones al Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, por El mal querer; Aute Cuture como la Grabación del Año, mientras que Pienso en tu mirá lo hará en Mejor Canción Pop y su colaboración con J Balvin, en Con altura, se medirá como Mejor Tema Urbano.