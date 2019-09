Patjane pone en riesgo reelección de Morena en Tehuacán por incapacidad política

Al edil morenista le estalló la primera huelga en 30 años, de trabajadores de su ayuntamiento, por un adeudo que asciende a un millón 300 mil pesos.

"Tehuacán es el 'Titanic', se le está haciendo agua por todos lados (...), te habla de una incapacidad política del (alcalde Felipe) Patjane", mencionó Gerardo Sánchez "Yuca", durante la mesa de Off The Record.

El periodista también vaticinó que las fallas tan delicadas y recurrentes del presidente municipal de la segunda ciudad más importante de Puebla, tendrán efectos negativos para Morena en las elecciones venideras de 2021, donde por primera vez se podrían reelegir los diputados y alcaldes.

"No es posible que te estalle una deuda porque no les pagas, normalmente estallan porque piden un aumento, (...) pero no puede haber negociación contra algo que ya les debes, eso es lo grave de Felipe Patjane", sentenció el periodista, Enrique Núñez, al hablar de la huelga de los trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán que estalló en el primer minuto de este miércoles.

Antes de que se cumplieran las primeras 24 horas, la huelga concluyó, pues de acuerdo con el líder de la CTM, Leobardo Soto Martínez, el gobierno de Felipe Patjane, acordó pagar 300 mil pesos el próximo viernes de una deuda que asciende 14 millones 500 mil pesos.

Este no es el primer problema al que el edil morenista se enfrenta. Además del reclamo constante por la ola de inseguridad que azota a su municipio, hace tres meses la polémica surgió por una fotografía filtrada donde se veía al también empresario en un helicóptero donde le pidió matrimonio a su novia, una funcionaria de su administración.

De acuerdo con datos de la Coparmex, la ola delictiva en el municipio se acrecentó, lo que ocasionó un freno en el crecimiento económico, donde muchos empresarios presenten pérdidas al interior de sus comercios por los robos que se han perpetrado en sus instalaciones o en las carreteras.

¿Felipe Patjane será un ancla para la ola morenista?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord