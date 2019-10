Atenderán nuevos Ceresos observaciones de CNDH: David Méndez

Mala alimentación, higiene, sobrepoblación, corrupción, falta de seguridad, desatención en los servicios de salud dentro de los centros penitenciarios, son algunas de las observaciones emitidas por el organismo.

El subsecretario de desarrollo político de la Secretaría de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que, además de atender las recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la construcción de los Centros Penitenciarios con mayor capacitad, anunciados por el gobernador Miguel Barbosa, ayudarán con la sobre población y las condiciones inhumanas en las que viven los reclusos.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que ya se atienden las recomendaciones que emitió la CNDH en torno a las condiciones en las que viven los reclusos en los Centros de Reinserción Social (Ceresos); sin embargo, en el caso de la infraestructura, refirió que es necesaria la construcción de nuevos espacios, ya que una de las observaciones señala que hay dormitorios insuficientes, que no hay comedores, además de que las celdas tienen áreas de peligro como la red eléctrica.

“El gobernador, en el marco de estos recorridos por los informes, dio a conocer que se van a construir nuevos penales con una cantidad considerable de alrededor de 3 mil o 4 mil personas y cuatro más regionales; esto va justamente en función de atender y de generar condiciones de dignidad y eliminar el hacinamiento en el que se encuentran los reclusos, y en específico esta recomendación girada por parte de la CNDH, se está revisando a detalle para poderle dar respuesta y atender los temas que ahí se plantea”, dijo el funcionario estatal.

Méndez Márquez dijo que las recomendaciones que se emitieron son producto de la falta de atención a estos centros desde las administraciones pasadas pues, incluso, el documento refiere que el año pasado se llevó a cabo la revisión y con ello se emitieron estas 77 recomendaciones, por lo que el pasado 26 de septiembre, al momento de publicarse el seguimiento de las acciones de estas observaciones, solo reflejó un avance mínimo en la atención a la problemática que enfrentan estos lugares.

“Sabemos que el tema precisamente de los penales es un asunto que los gobiernos anteriores desatendieron absolutamente y que dejaron en un estado deplorable; no solo la situación que viven los propios internos, sino el control que la propia autoridad tiene sobre los mismos. Es un asunto de primordial importancia”, dijo.

Gobierno reforzará la seguridad en CERESOS para evitar extorsiones y fugas

Por otra parte, dijo que la seguridad en estos Centros Penitenciarios se reforzará con el objetivo de evitar conflictos entre los internos, pero también para evitar fugas de estos centros, pues en las recomendaciones se especificó la carencia de personal de seguridad, quienes trabajan 24 horas por 24 de descanso.

“El gobernador estableció que uno de los sistemas importantes para atender todo el asunto que tiene que ver con la inseguridad que padece el estado, un tema es el mejoramiento del sistema penal, y en función de eso hay toda una revisión que tiene que ver con la construcción de nueva infraestructura, pero también con todo un ajuste en todo lo que es el modelo, tanto administrativo como de control, de los propios penales”, dijo el funcionario estatal.

Implementar un mecanismo de seguridad en los Ceresos también ayudará a evitar que la delincuencia organizada continúe operando desde el interior, pues dijo que muchas de las llamadas de extorsión provienen de estos espacios.

“Es muy conocido que muchas de las llamadas de extorsión provienen precisamente de los penales y hace falta no solo equipamiento, no solo tecnología, no solo mayor personal, sino todo un replanteamiento y revisión integral que es la que el gobernador propone, que es la que de fondo debe atenderse”, dijo.

Las observaciones que realizó la CNDH son en torno a la falta de alimentación, higiene, sobre población, actos de corrupción, además la falta de seguridad, desatención en los servicios de salud, por lo que persisten 38 recomendaciones.

El Cereso de San Pedro Cholula es el que tiene mayor sobre población con 175.47 por ciento de su capacidad; en este lugar hay 438 internos, de los que 25 son mujeres. En total, hay apenas 159 camas, pero el sobre cupo es un problema común en los centros de Tepeaca, Acatlán de Osorio y Libres, de acuerdo al documento que emitió la CNDH.

El gobernador ha anunciado que en su administración serán construidos nuevos Centros Penitenciarios con el apoyo del gobierno federal; uno en la zona conurbada, con capacidad de 4 mil personas, y otros tres en otras regiones del estado, con capacidad de mil personas.