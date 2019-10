Gobierno ofrece subsidio; transportistas cancelan paro

La noche de este lunes se informó que los prestadores del servicio recibirán un peso y 25 centavos por cada estudiante que utilice el transporte público.

De último minuto se evitó el paro de labores de transportistas al ofrecer el gobierno de Puebla un subsidio de 1 peso con 25 centavos por estudiante.

Lo anterior luego de una reunión entre más de 45 representantes concesionarios con autoridades de la Secretaría del Transporte, en la que aunque no quedaron conformes, aceptaron no parar sus unidades.

Fuentes que estuvieron en la reunión, señalaron que continuarán las negociaciones con las autoridades, debido a que aún no es clara la forma en la cual se pagará el subsidio o cómo se contabilizarán a los estudiantes que suban a las unidades.

Asimismo la Secretaría de Transportes preparará a más de 200 personas para que supervisen que las unidades del transporte público respeten los descuentos o tarifa preferencial a estudiantes que iniciará desde este martes.

Además en la reunión se habló que habrá una credencialización a los alumnos, lo cual llevará a cabo el gobierno, para que cada documento entregado sea certificado y foliado.

En este entorno, aún hay suspicacia o poca confianza en la operatividad del proyecto, debido a que todavía no se sabe cómo se contabilizará al pasaje.

Desde la semana pasada se validó el incremento al pasaje en el que las unidades Urban a un costo de 8 pesos el pasaje, mientras que el autobús y minibus de 8 pesos 50 centavos.

El secretario de Movilidad y Transportes, Guillermo Arechiga, señaló que continuarán los descuentos para personas discapacitadas y personas de la tercera edad y una tarifa preferencial a estudiantes a quienes no se aplicaría el incremento.

En 120 días la Secretaría realizará una revista para corroborar el cumplimiento de los acuerdos.

De no efectuarse estos cambios en las unidades del transporte público, se procederá al retiro de vehículos o a la revocación de la concesión, según sea el caso.

Por el subsidio

Por su parte, Arturo Loyola, representante de transportistas, aseveró que no es posible que se haya anunciado la tarifa preferencial, aun cuando hay un estudio que marcaba que no era posible.

Por lo tanto, indicó que es urgente la propuesta de un subsidio, la cual será revisada por los concesionarios.

“Siempre hemos pugnado por este tipo de descuentos y apoyos, pero no a costa de un solo sector importante de la sociedad, por eso hacemos propuestas, no se ahora, sino de siempre hemos pugnado por mejores condiciones de vida para la ciudadanía”, dijo.

Indicó a este medio de comunicación, que siempre han pugnado por mejores condiciones de vida para los ciudadanos, por lo que también empresarios deben dar mejores sueldos a sus trabajadores.

“Por qué no los empresarios dicen vamos a mejorar los salarios, porque no os sindicatos apoyan a sus trabajadores, solo el transporte público pone de su parte hasta donde puede”, dijo.

“Siempre hemos sido respetuosos de las decisiones del gobierno, sin que esto quiera decir que nos rindamos y que no hagamos uso del derecho de la propia le, en busca de protección de la justicia federal”, comentó.

“Ley es muy clara, el servicio público de transporte e debe otorgar con eficiencia y comodidad y se deben dar las condiciones necesarias para que al permisionario le sea rentable, que permita no solo mantener la unidad en excelentes condiciones, para que por medio de herramientas tecnológicas se brinde seguridad a los usuarios”, dijo finalmente.

Desconfianza y enojo

Por la mañana de este lunes, transportistas tronaron contra la tarifa preferencial a estudiantes, argumentando una posibilidad de un paro de labores.

Incluso señalaron que ya no cumplirán los acuerdos firmados como poner cámaras de seguridad a sus unidades, lo que aún está pendiente.

En entrevista a Intolerancia Diario, Samuel Méndez Díaz, representante de la Asamblea Permanente del Transporte, sentenció que los acuerdos previos se habían roto.

Indicó que el anunció de las autoridades de la Secretaría de Transportes de que solo aplicarán los descuentos a estudiantes en época escolar no les ayuda en nada.

De este modo, indicó que era viable un paro de labores en estos días, al tiempo de afirmar que ya no cumplirán los acuerdos como la instalación de cámaras de seguridad y GPS.

Explicó que operativamente no es viable la tarifa preferencial, debido a que no hay modo de controlar a los operadores, para saber cuántos estudiantes realmente subieron, al señalar que un contador cuesta más de 35 mil pesos, por lo que no hay para pagarlos.

Por lo tanto, insistió que el gobierno estatal debe subsidiar este descuento a los estudiantes.

“Nosotros dijimos, aquí se necesita dinero o se lo das al estudiante o lo das a nosotros, aquí lo de los 200 viajes no sirve, entra un descontrol muy fuerte, aunque tengas barras”, afirmó.

“Para qué lo quieres sino sabes quién subió. Los choferes van a decir que subieron puros estudiantes, cómo lo controlas”, aseveró en tono molesto.

“Obviamente los compromisos que se firmaron se rompieron, no pondremos ningún localizador, nosotros lo hicimos para coadyuvar, pero la obligación de dar seguridad es del Estado a nosotros no nos corresponde”, dijo.

“Nosotros no los vamos a comprar, si los quieren poner ellos que los pongan, pero nosotros no los vamos a comprar”, dijo.