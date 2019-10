“The Never Boring Collection” lo mejor de Freddie Mercury en solitario

TUn material especial de colección es sin duda “The Never Boring Collection” lo mejor de Freddie Mercury en solitario.

El álbum ya está disponible en CD, Vinilo y Plataformas Digitales para deleite de los fans del artista.

De la Joya Musical

“The Never Boring Collection”, es la última colección de la carrera como solista de Freddie Mercury, la cual incluye las ediciones especiales “Barcelona” y “Mr. Bad Guy”, así como la nueva compilación de 12 tracks de grandes presentaciones en su faceta de solista de Freddie.

Una selección especial que reúne por primera vez la música de Mercury, visuales, palabras escritas y habladas del cantante, compositor, intérprete y ser humano, cuya magia se capta en este trabajo.

Cabe señalar que independientemente del lanzamiento de “The Never Boring Collection”, también están disponibles ediciones especiales de “Mr. Bad Guy”, “Barcelona” y “Never Boring”; como lanzamientos individuales y disponibles en formatos LP, CD así como digitalmente.

Freddie Mercury fue cantante, compositor, pianista, quien destacó a nivel mundial por ser el vocalista de la banda de rock Queen.

Como intérprete se le reconoce su poderosa voz, así como su peculiar estilo en el escenario donde la extravagancia no tuvo límites.

Tiene grandes éxitos de Queen tales como: Bohemian Rhapsody, Somebody To Love, We Wil Rock You, We Are The Champions, Don´t Stop Me Now, Crazy Little Thing entre otros.

Después de estar con Queen y tener sus mejores años y éxitos, en los años 80´s se lanza como solista tras varios problemas con el grupo, esto lo lleva a realizar tres álbumes siendo el último en colaboración con la soprano española Monserrat Caballé, donde la colaboración se hace la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Mercury murió de bronconeumonía causada por el sida el 24 de noviembre de 1991.