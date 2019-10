Resalta Fernando Manzanilla golpes duros contra la delincuencia

El titular de la Secretaría de Gobernación destacó la labor de los cuerpos de seguridad de la entidad.

El secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, rechazó que las bandas delictivas en el estado doblen al gobierno del estado, es decir, que por medio de amenazas intenten que los delincuentes sean liberados, como ocurrió en Culiacán.

El funcionario estatal dijo que la administración estatal está dando golpes duros en contra de la delincuencia y prueba de ello la detención de 23 delincuentes, de los que 22 fueron en el Mercado Morelos y uno en Tehuacán.



El funcionario dijo que es una buena noticia para las y los ciudadanos, el hecho de la detención de 22 delincuentes quienes operaban en el Mercado Morelos y por otra parte un detenido más de la banda de "Las Bigotonas" en Tehuacán, ya que junto con ellos fueron aseguradas armas.



"Eso no lo escuche de ningún lado, dudo que haya sido así, seguramente me hubiera enterado, pero ahí están no pasó nada. Llegó una fuerza muy importante al Mercado Morelos, una fuerza muy buena porque son cerca de 22 personas las que están detenidas, llegó una fuerza muy importante un operativo conjunto de varias corporaciones y se sometió de manera inmediata", dijo el funcionario estatal.



Sin embargo, reservó datos, respecto a que los delincuentes estén ligados con "El Grillo" quien fue detenido hace varias semanas y preso en el reclusorio de San Miguel, pues dijo que se está recabando la información para darse a conocer.



"No tenemos elementos para saber exactamente quiénes son los detenidos y tenían una serie de armas en su poder, explosivos. Preocupa al estado, pero noticias como estas son positivas porque implica que se viene trabajando adecuadamente en las áreas de seguridad y justicia, en este caso que da este operativo que da estos resultados y seguramente este tipo de operativos como otros que se han hecho van a dar resultados en reducir la delincuencia que agarremos a delincuentes como estos que aparentemente son presuntos delincuentes", dijo el funcionario.



Manzanilla Prieto dijo que se mantendrán los operativos en el entidad con el objetivo de dar más golpes en contra de la delincuencia, incluso presumió que los datos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que la incidencia delictiva va a la baja.



"Tenemos en los dos últimos meses una reducción en la incidencia delictiva y eso no quiere decir, los datos de dos meses, que sea un tema permanente pero si quiere decir que se están viendo ya resultados de las acciones y que eso ya se ve reflejado en una menor incidencia delictiva", dijo.



El funcionario apuntó que el gobernador ha girado la instrucción de continuar con los operativos, de no bajar la guardia especialmente en las zonas urbanas, ya que es aquí en donde se concentra la mayor incidencia delictiva.



"La principal incidencia delictiva está en las zonas urbanas, cuáles son Puebla capital, los municipios conurbados de Puebla capital capital y el caso de Puebla, entonces está detención que se suma a las detenciones de esta misma banda creo que también es una noticia positiva", dijo.