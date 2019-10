A manera de homenaje se reestrena la bioserie “José José, el Príncipe de la Canción”

Se verá a partir de este lunes 28 de Octubre a las 21:00 horas por el canal Telemundo Internacional.

A pocas semanas del lamentable fallecimiento de José José, una de las voces más representativas de la música internacional, a manera de homenaje se reestrena la bioserie “José José, el Príncipe de la Canción”, la cual se podrá ver a partir de este lunes 28 de Octubre a las 21:00 horas por el canal Telemundo Internacional.

Un homenaje a su memoria y más de 50 años de carrera, es lo que Telemundo Internacional quiere ofrecer a sus miles de seguidores de José José, el gran ídolo musical que vendió más de 120 millones de discos y que alcanzó el estrellato mientras iba superando adicciones y retos propios de la fama.

De la bioserie y sus actores

La serie es protagonizada por Alejandro de la Madrid, María Fernanda Yepes, Itatí Cantoral, Rosa María Bianchi, Damián Alcázar, Danna Paola entre otros.

Fue grabada en México, bajo la meticulosa dirección de Diego Mejía y Carlos Villegas.

“José José, el Príncipe de la Canción”, está basada en la biografía autorizada del aclamado artista mexicano, cuenta con 75 capítulos donde los espectadores podrán conocer todo sobre su vida, sus romances y éxitos.

Del Príncipe de la Canción

Nacido el 17 de Febrero de 1948 en la Ciudad de México, José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, fue uno de los mejores intérpretes, así como un legendario músico, productor y actor.

Nacido en una familia de músicos, comenzó su carrera musical en la adolescencia tocando guitarra y dando serenatas. Años después se unió a un trío de Jazz y Bossa Nova, donde cantaba y tocaba el bajo y contrabajo.

Sin embargo el éxito como solista llega a principios de los 70´s, demostrando su habilidad vocal como tenor lírico en la interpretación del tema “El Triste”, en el Festival de la Canción Latina, donde obtuvo el tercer lugar pese a ser el favorito; pero ganó el reconocimiento y su apodo de “El Príncipe de la Canción”.

En 1980 llega la fama internacional, firma con Ariola Records, es el número uno de México gracias a sus canciones y su álbum “Secretos” vendió más de 18 millones de unidades.

Los premios y reconocimientos no se hacen esperar entre éstos nominaciones al Grammy, agotó todas las sedes donde se presentó en conciertos como el Madison Square Garden.

Su música llegó a Japón, Israel y Rusia por mencionar solo algunos países de habla no española.

Independientemente de ser reconocido por su voz y estilo único en la música romántica, José también ingreso a la actuación recordando algunos trabajos en cine como: Un sueño de amor con Verónica Castro, La carrera del millón con Nubia Martí, Siempre en Domingo, la película, Gavilán o Paloma con Christian Bach, Sabor a mí con Angélica Aragón, Perdóname todo con Alejandra Ávalos. En televisión se le recuerda en Cantando por un sueño donde fue Maestro en el 2006, así como su actuación en la telenovela “La fea más bella”.

José José es uno de los artistas más homenajeados de México, entre los tributos musicales destacan: A mi amigo José de Chamín Correa, Brindis para el Príncipe de Carlos Cuevas, Interpretando los grandes éxitos de José José a cargo del Grupo Mojado, Un Tributo a cargo de varios rockeros, Honor a quien honor merece de Manuel Mijares, Viva el Príncipe y Mi amigo el Príncipe de Cristian Castro entre otros.

Respecto a sus canciones quien no recuerda temas como: Gavilán o Paloma, El Triste, La nave del olvido, 40 y 20, Amar y Querer, Lo pasado pasado, ¿Y quién puede ser?, Buenos días amor, He renunciado a ti, Payaso, Si me dejas ahora, El amor acaba, No me digas que te vas, Lo que no fue no será, Preso, Amnesia, Desesperado, A esa, Lo dudo, Lágrimas, Soy así, Voy a llenarte toda; solo por mencionar algunos de sus éxitos.