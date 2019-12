"En qué momento se convirtieron “las mañaneras” en un espacio para que vayan los supuestos youtubers o los que se sienten influencers", aseveró Enrique Núñez en la mesa de Destrozando La Noticia (#DLN), al tiempo de criticar la intervención del influencer Iber Alejandro durante la 'mañanera' de este lunes 2 de diciembre.

“Es lamentable que un compañero aquí presente, abogó por la paz y mande a sus granjas de bots a atacarme. Si hasta de Jesucristo hablaron que no hablen de mí (...) Probablemente es la última vez que yo venga a esta conferencia mañanera, yo no traía esta intención se lo juro", señaló el youtuber Iber Alejandro a Andrés Manuel López Obrador cuando intentaba regresar su acreditación, alegando no estar de acuerdo en el trato que le han dado sus compañeros.

Aquí listos para desmentir a Irving Pineda que no había venido hace una semana pero ya está aquí jajaja pero se va topar con pared no les fallaremos #IrvingChillon pic.twitter.com/VZcOzaGbS4 — Iber Alejandro (@IBERALEJANDRO69) 2 de diciembre de 2019

Por su parte, López Obrador le pidió que no se fuera de las 'mañaneras' e invitó a los periodistas a que se reconciliaran con Iber mediante un abrazo: "ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo, ya, ya, se acabó. Nos vemos mañana"; lo que ocasionó que algunos reporteros le pidieran un abrazo entre risas.

En la opinión de Enrique Núñez, este tipo de intervenciones le quitan el tiempo a otros periodistas: "Para ser periodista hay que estudiar, hay que vivir y recorrer para poder tener la experiencia y el oficio suficiente que te permita considerarte un periodista (...) ¿por qué la oficina de la presidencia no reduce las acreditaciones?”, cuestionó.

Entre los personajes más polémicos de las mañaneras de AMLO se encuentran; Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, la conductora Sandy Aguilera o el comunicador Nino Canún, quienes se han hecho ampliamente conocidos por sus "ocurrencias" más que por los cuestionamientos que le han hecho al mandatario federal.

¿Debería existir un filtro para entregar acreditaciones a las mañaneras?

