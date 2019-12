Los diputados locales Héctor Alonso Granados y Gabriel Biestro Medinilla casi llegaron a los golpes durante la sesión ordinaria de este miércoles, en el Congreso de Puebla. El altercado se dio luego de que guardias de seguridad impidieran el acceso de manifestantes que protestaban por la reforma a la Ley del Agua que se discutiría en la sesión.



"Héctor se puso de salvador de las minorías oprimidas abrió a 'trancazos' la puerta, les decía a los guardias de seguridad: 'ustedes son mis empleados, yo soy diputado y ustedes me tienen que obedecer y va a pasar una comisión de cinco personas", explicó Pedro Cabañas durante la mesa de Off The Record, sobre la trifulca de hoy en el Congreso.



De acuerdo con el periodista Luis Enrique Sánchez, esta situación obedece a un confrontamiento que viene desde que Héctor Alonso y José Juan Espinosa "tenían bien amarradito a Biestro, entonces a medida que Biestro decidió tomar el liderazgo se enfrentó a estos dos que eran quiénes luchaban contra él". Como se recordará, el ahora diputado independiente, tiene antecedentes de golpear periodistas y ofenderlos.

"Yo digo que (Héctor Alonso y José Juan Espinosa) se encueraron solitos, se fueron de hocico, tanto uno como el otro, cada uno en sus intereses, el de Alonso más protagónico que el de José Juan que es más con ambición política", aseveró Enrique Núñez para referirse a que ahora Gabriel Biestro ha "tomado las riendas" del Congreso, pues tiene el respaldo del gobernador, Miguel Barbosa.



Esta no es la primera polémica a la que el legislador Héctor Alonso se enfrenta, en el pasado fue expulsado de la bancada de Morena por emitir comentarios misóginos y violencia política de género, sobre ello, la diputada del PES, Nora Merino Escamilla informó que Alonso Granados se negó a recibir cursos de igualdad de género.

¿Será que el espíritu navideño de paz no ha llegado al Congreso?

