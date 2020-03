El gobernador Miguel Barbosa, reiteró que hará uso de sus facultades legales para tomar la seguridad en la capital de Puebla, ante la negativa de Claudia Rivera Vivanco, quien incluso al inicio de este año habría mostrado disposición para colaborar con autoridades en este rubro.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el mandatario local refirió que "soy el gobernador del estado y tengo atribuciones legales", sentenció, por lo que como lo marca la Constitución Política de Puebla se espera que el los siguientes días haga valer un decreto para asumir el control de la seguridad.

Afirmó que ya no entrará más en confrontación mediática, luego del video que difundió la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, en la que afirma que no colaborará con el gobierno de Puebla para que sea el que asuma la responsabilidad de la seguridad.

"No voy a entrar en esa confrontación, es evidente que no va acatar voluntariamente la decisión que tome como gobernador, con base a las atribuciones que tengo y los procedimientos legales serán los que tomen el curso para que esto se resuelva", dijo.

Aún con la negativa de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, para que el gobierno del estado intervenga para resolver la seguridad, ante la alta incidencia delictiva en la capital. El mandatario local dijo que por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se continuarán realizando acciones, pero no con el Ayuntamiento, esto para garantizar la seguridad.

"Nosotros vamos a seguir resolviendo la seguridad en Puebla, la policía estatal, la policía ministerial del estado, vamos a seguir con detenciones y vamos a continuar con nuestra labor de limpieza, eso ya no se pudo de manera voluntaria, pero los procedimientos legales van a continuar", dijo el mandatario local

Fue el jueves cuando el gobernador señaló que la negativa de la presidenta municipal para que el estado intervenga en la seguridad se debe a la complicidad entre policías, mandos y la delincuencia; sin embargo, continuará con los procesos legales para que Carla Morales pueda asumir la delegación de seguridad en la capital.

Claudia Rivera y su vínculo con el morenovallismo

"Eso y muchas cosas más", respondió el gobernador Miguel Barbosa al ser cuestionado del vínculo que creo Claudia Rivera Vivanco desde 2018 con Rafael Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo, pues incluso fue la única presidenta emanada de Morena en acudir a la toma de protesta de la mandataria del PAN el 14 de diciembre de ese año.

Durante la difusión de un vídeo en redes sociales, el jueves por la noche, la presidenta municipal reprocha que Miguel Barbosa Huerta pretende dejar la seguridad en manos de Ardelio Vargas, quien recomendó a Carla Morales, el ex secretario de seguridad en la entidad con pasado morenovallista.

Sin embargo, Rivera Vivanco omitió que Lourdes Rosales fue recomendación de la ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, pues incluso la secretaría de seguridad pública en la capital fue la titular de la Academia policial "Ignacio Zaragoza", creada en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

La alcaldesa también omitió señalar que su gobierno arropa a Gerardo Ríos, ligado a José Antonio Gali; Andrés García Viveros ligado a Jorge Rosas Armijo, cercano a la ex mandataria local; Nadia Mayorga quien fue su particular de la gobernadora fallecida; además de Luis Enrique Calderón, María del CArmen Jiménez; Ricardo Herrera, hermano del ex presidente del IEE y a Israel Román, todos con liga morenovallista.

De acuerdo a lo que marca la Constitución Política de Puebla, el gobernador tiene la facultad para asumir el control de la seguridad en los municipios con alta gravedad delictiva, como es el caso de Puebla.

En Puebla hay antecedente de que el gobierno estatal ha asumido el mando policial cuando la policía se ve rebasada por la delincuencia; por ejemplo en san Martín Texmelucan, en el periodo de Rafael Núñez Ramírez o en el caso de Ciudad Serdán, donde los elementos policiales estuvieron ligados a grupos delictivos dedicados al robo de hidrocarburos, secuestros, ejecuciones y homicidios.

Cabe precisar que, los operativos realizados en las últimas semanas y la aprehensión de delincuentes como alias "El Mota", quien operaba en la 46 y presuntamente junto con otros presuntos delincuentes se dedican a la extorsión de comerciantes ambulantes y locatarios han sido capturados directamente con la intervención de la Fiscalía General del Estado y en donde solo han intervenido elementos policiales estatales.