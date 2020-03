La tarde de este lunes, se reportó a una menor de apenas un año y medio de edad la cual fue amarrada y abandonada a una banca del Paseo Bravo.

Junto a la pequeña había un mensaje en una cartulina, “Si no me dejaron tener a mis 2 bebés juntos entonces no la quiero”.

Se desconoce aún el paradero de la persona que realizó este acto, sin embargo, versiones periodísticas apuntan a que se trató de una mujer y que presuntamente habría sido detenida por la Policía Estatal Turística, versión que aún no se confirma.

Información en desarrollo, en breve más detalles