Al menos 300 negocios del corazón de Puebla bajarán sus cortinas definitivamente por el cierre unilateral al tránsito vehicular, lamentó el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez al advertir que esta acción involuntaria del sector privado comenzará a notarse partir del 1 de mayo.

Subrayó que posteriormente 100 establecimientos cerrarán por semana porque al no existir clientes por falta de servicio de transporte público, no habrá forma de obtener ingresos ni para los salarios de trabajadores y mucho menos para liquidar los recibos de energía eléctrica y rentas.

#Ahora 💡 José Juan Ayala Velázquez, advierte que el cierre de calles del corazón de #Puebla es unilateral y provocará el cierre de 300 comercios.



Vía @jamsmilan 📹 pic.twitter.com/1XSpnzourq — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) April 21, 2020

Bajo esa expectativa recordó que existen más de 10 mil unidades económicas en el centro, pero la contingencia sanitaria del Covid-19, mantiene hasta este martes 21 de abril, 6 mil negocios que quieren seguir abiertos y generando fuentes laborales hasta donde las fuerzas les alcance ante las acciones unilaterales de la autoridad municipal.

"Ahora nosotros calculamos que todavía funcionan más de seis mil comercios abiertos, lo que están buscando no es exponer su salud, sino tener un poco de ingreso para pagar lo indispensable que es nuestro personal; gran parte de los negocios tienen peligro de desaparecer a partir de mayo porque no podrán pagar gastos básicos, trescientos negocios no podrían volver abrir y si se extiende más este periodo de contingencia, cada semana se incrementarán 100 negocios que no puedan abrir más”.

Ayala Velázquez subrayó que el sector empresarial del centro mantendrá realizando acciones para ser tomados en cuenta en el dialogó con las autoridad municipal para obtener apoyo porque en este momento atraviesa por incertidumbre descontrolada porque existen otras zonas con mayor afluencia vehicular y peatonal como la 16 Poniente-Oriente.

El problema de la pandemia, indicó, puede ser superado en mucho más por el problema social, "¿qué pasó simplemente en la zona del mercado 5 de mayo?, eso es lo que no entendemos porque para algunos aplica todo el rigor y para otros no”, lamentó.

Destacó que los negocios que continúan abiertos están siguiendo todas las medidas sanitarias que emitieron los tres órdenes de gobierno, al ejemplificar, no permitir acceso a más de tres personas en el negocio, mantienen sanitizada la mercancía y el local, además de regalar gel antibacterial, guantes y cubrebocas a los trabajadores y clientes.

“Los comerciantes establecidos entendemos que lo primero es la salud, pero hay miles de fuentes de empleo en riesgo que por ese cierre unilateral quebrarán; desde hace tres semanas ya había una disminución de autos y personas del 80 por ciento ¿por qué hacen más caos? o ¿para qué hacerlo más inseguro de lo que ya es?“.

Ayala Vázquez precisó que necesitan una reunión urgente con las autoridades de la alcaldía para determinar estrategias que no provoquen un caos entre los pequeños negocios, pues evitar que el mismo transporte público o privado entre a calles del Centro Histórico provocará el aumento de inseguridad porque es muy peligroso caminarlo.

“La gente, cuando tenga que ir a 'tomar' su transporte o buscar su vehículo mucho más lejos va a ser mucho más difícil accesar y peligroso caminarlo, no lo entendemos; pudimos manejar los horarios, pero las autoridades parecen que no nos escuchan y sólo nos perjudican”.