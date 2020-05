El gobernador, Miguel Barbosa, exhortó a los ciudadanos a la responsabilidad social, pues en las últimas horas se registró mayor movilidad en la zona metropolitana, esto solo provocará que la contingencia sanitaria se alargue hasta junio o julio pero que además el número de contagios de coronavirus y fallecimientos por esta causa se disparen por decenas.

"La verdad no entendemos el momento en que estamos viviendo y no hay conciencia del riesgo que estamos enfrentando. Quiero que piensen ustedes que si mantenemos en 40 contagios diarios en mayo tendremos mil 200 contagios, en un mes tendremos 300 fallecidos, todo se incrementa, el número de hospitalizados va a crecer y no podemos en este momento bajar la guardia, no podemos bajarnos y no podemos sentir que ya domamos a la pandemia, de ninguna manera", dijo el mandatario local.

En conferencia de prensa dijo que los 38 casos de contagios por cada 24 horas ya es "preocupante", por lo que lamentó "un asunto de inconciencia social, la movilidad en Puebla ha aumentado y quiero encontrar situaciones hay gente que esta evaluando estos hechos, día de quincena se depositan sueldos, día del niño, muchas cosas debieron pasar, las calles llenas de coches, llenas de gente", lamentó el mandatario local.

El jefe del Poder Ejecutivo local afirmó que este tipo de comportamientos sociales no abonan a domar la curva de contagio, por eso exhortó a los ciudadanos que la pandemia de coronavirus se asuma con responsabilidad.

"Confinemonos en nuestros hogares, guardemos la sana distancia, usemos cubre bocas, salgamos cuando sea necesario realizar actividades necesarias y sustanciales, hagamos todo para contribuir a que esto lo resolvamos en el menor tiempo posible", dijo.

El gobernador, coincidió con la Secretaría de Salud Federal, en el sentido de que a partir de esta primera semana de mayo será la cresta de contagios para llegar a un máximo nivel el 17 de mayo.

Finalmente, refirió que si bien su administración esta preparada con hospitales equipados, insumos de protección, así como medicamentos, es necesario que la sociedad prevenga la enfermedad, por medio del confinamiento.