El ex presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel de la Rosa Esparza recordó que desde el Congreso Nacional de 2008, el instituto político definió la política de alianzas electorales, incluyendo a todos los partidos políticos, menos al PRI, por lo que para 2021 no daría tiempo de modificar el documento debido a la pandemia.

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional abrió la posibilidad de que haya una alianza con el PRD, De la Rosa Esparza, recordó que él siendo presidente del sol azteca, acudió al Congreso Nacional, donde hubo modificaciones a los estatutos, y ahí se estableció que podían ir en alianza con Acción Nacional (PAN), por ello se pudo tener el acuerdo en 2010 en Puebla.

Aclaró que las condiciones han cambiado, el PRI parece retomar su rumbo histórico, pero en éstos momentos, legalmente se encuentran impedidos para una coalición, si no hay una reforma a los estatutos.

Miguel Ángel de la Rosa expuso que un acuerdo que si podría darse con el PRI, es en lo referente a las candidaturas comunes, pues la ley lo permite, y no habría problemas de tener acuerdos con ellos.

Dijo que ahora se habla de una gran alianza, y habría que buscar los mecanismos para lograrla, ante el desgaste que tuvo el partido en el poder en muy poco tiempo.

Miguel Ángel de la Rosa Esparza, sostuvo que los perredistas no son mártires para apoyar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y lamentó que a pesar de sus ofensas y menosprecios, algunos lo hayan para apoyar su candidatura.

El también delegado de la agrupación política Iniciativa Galileos recordó que cumplieron todos los requisitos para lograr el registro y Puebla fue factor para lograrlo, y dentro de la normatividad que se tiene, no se limita el pertenecer a un partido político y en la iniciativa no todos pertenecen a un partido, no todos somos perredistas.

“Lo que hicimos fue entrar en la modernidad política, se habla de que el presidente de la república en el 2030 será postulado por un partido político que no existe, estamos en época de cambios, y en estos momentos no se puede decir hacia dónde lleva el futuro, pero no hay que desechar esa posibilidad. Se puede formar un partido político, no lo descartamos".

Explicó que Iniciativa Galileos está formada por militantes socialdemócratas que no son socialistas y es una tendencia mundial con éxito en Europa y Sudamérica, y consideró que es lo que políticamente le conviene a México y no un socialismo como el de Venezuela o el cubano.

PRI si quiere la alianza

En tanto, el delegado con funciones de presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Américo Zúñiga Martínez, en conferencia de prensa virtual, no descartó que se concrete una alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel nacional y que esta se haga extensiva en Puebla para enfrentar la elección 2021.

Señaló que en la víspera de la siguiente elección están trabajando en el fortalecimiento de su estructura electoral y refirió que en los más recientes comicios ganaron la mayoría de municipios en Puebla y en la elección extraordinaria ganaron las cinco alcaldías en juego.

Resaltó que su dirigencia nacional está “tendiendo puentes” de comunicación con líderes de diferentes partidos políticos para alcanzar un acuerdo que les permita competir juntos en la elección intermedia, aunque evitó mencionar las siglas con las que están negociando.

“Se están analizando escenarios con los que pudiéramos ir coaligados en las elecciones de 2021, nada se descarta, al contrario creo que vale mucho la pena estudiar la posibilidad de concretar una gran alianza por el bien de la nación”.

Zúñiga Martínez destacó que en el caso de una alianza electoral en Puebla será responsabilidad del nuevo dirigente estatal, que se elegirá en el mes de agosto, llevar a cabo las negociaciones pertinentes pero consideró que esta más allá del beneficio de los partidos debe estar enfocada en mejorar la vida de los ciudadanos.