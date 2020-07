Luego de que tuvieron que ser trasladados a la Ciudad de México once pacientes con Covid-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a la saturación del hospital de La Margarita, fue inaugurado un módulo para atención.

Para el inicio de esta expansión, visitó Puebla el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien señaló en entrevista que la nueva unidad móvil temporal tiene el objetivo de evitar la saturación de los hospitales del IMSS.

Reconoció que en Puebla hay una carencia de hospitales y camas, sobre todo por la pérdida de San Alejandro en 2017, sin embargo aseguró que en medio de la pandemia convirtieron seis de los 7 nosocomios en Puebla.

Para el nuevo módulo, se colocaron 38 nuevas camas para pacientes convalecientes del nuevo coronavirus SARS-COV-2, los que ya se están recuperando y llegarán en la etapa de la pre-alta, para que se liberen camas para pacientes de nuevo ingreso.

“Este tipo de medidas vamos a seguir haciendo, para que nadie en Puebla que necesite una alta hospitalaria, se quede sin ella”, aseguró el funcionario federal a la prensa.

“La intención es que se atienda a todos en el mismo lugar”, dijo al señalar que ya se trasladaron a 11 pacientes al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, lugar que fue acondicionado para atender a los enfermos.

Señaló Zoé Robledo que habrá nueve módulos similares en todo el país, algunos ya operando para la atención de pacientes con 360 camas, el de Puebla inicia mañana con personas con Covid-19.

“Próximamente vamos a echar andar un módulo, no como este modelo, allá en la Margarita que ya se trabajaba antes de la pandemia. Es seguir creciendo en medio de la pandemia, pero en medio de un déficit histórico”, dijo.

El nuevo módulo de 38 camas para pacientes Coid-19 está ubicado en avenida 15 de Mayo en la colonia Valle Dorado, muy cerca del centro comercial Plaza San Pedro, al norte de la ciudad de Puebla.

La saturación y estrategia

“El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoce que la tarea no ha sido fácil, pero gracias a sus trabajadores, siempre va un paso adelante”, se reconoció en un comunicado.

De este modo, se reveló que fueron once los pacientes poblanos de Covid-19, los que tuvieron que llevarse a la capital del país, ante la saturación del Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”.

Se detalló que el IMSS en Puebla realizan acciones que permiten contar con la capacidad suficiente para brindar atención médica adecuada a los pacientes con sospecha o confirmados de COVID-19.

Por lo tanto, las estrategias establecidas para enfrentar la pandemia son:

-El Seguro Social cuenta con cinco hospitales de referencia para atender a pacientes con COVID-19: el HGZ No. 20; el HGZ No. 5, en Metepec; el HGZ No. 15, en Tehuacán; el HGZ No. 23, en Teziutlán; y la Unidad Médica de Alta de Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “San José”. Trabajan de manera coordinada las 24 horas del día.

Además, del inicio de operaciones el Módulo Hospitalario Temporal en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No.6, que tendrá 38 camas y recibirá a pacientes con COVID-19. Próximamente, funcionará el módulo hospitalario temporal, ubicado en el HGZ No. 20 “La Margarita”, con 40 camas.

Para optimizar tiempos y otorgar una atención de calidad, se han enviado a 11 pacientes en fase recuperación, al Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, con pleno consentimiento de los pacientes y sus familiares.

Señalaron autoridades del IMSS que la ocupación de camas tiene un comportamiento dinámico, porque diariamente se dan altas a pacientes por mejoría, y las camas vuelven a ser ocupadas por pacientes de nuevo ingreso.

“El Instituto cuenta con la subrogación de servicios con hospitales privados para brindar atención a los derechohabientes, con el contrato marco de nivel federal, así como local, desde hace dos años, por la pérdida del hospital en San Alejandro; se mantiene el convenio de colaboración con el Hospital Universitario para atender a derechohabientes no COVID-19, lo que permite liberar camas y personal”, dijo.

“Si fuera necesario, el IMSS cuenta con espacios adicionales en el Centro Vacacional Metepec y en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), derivado del convenio federal para atender a pacientes en fase de recuperación, lo que permitiría liberar espacios para pacientes graves o de alto riesgo en los cinco hospitales de referencia”.

Finalmente, se afirmó que dichas acciones son posibles gracias al apoyo del personal altamente comprometido, y con vocación de servicio.