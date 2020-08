Al asegurar que nos se irá a ningún otro partido político, Juan Manuel Vega Rayet, señaló que la desbandada en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se debe a que fue tomado por "delincuentes" liderados por Javier Casique Zárate.

El pasado viernes, el expresidente del tricolor estatal y exdelegado de Sedesol en Puebla, junto con demás militantes, presentó su renuncia al instituto político.

En entrevista para Intolerancia Diario, Vega Rayet afirmó que esperará a ver como destruyen al tricolor para posiblemente regresar a sus filas.

De este modo, el también exdiputado federal y local, calificó como "delincuentes" a los nuevos dirigentes de este instituto político, quienes sostuvo, son manejados por Javier Casique Zárate, quien los manipula bajo intereses personales.

Además, lo calificó de porro por su paso en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) como delincuente, y que ahora se ha apoderado del tricolor en su comité directivo estatal.

El 24 de septiembre de 2019, Vega Rayet hizo públicas sus aspiraciones por la dirigencia del tricolor en el estado, con un discurso de crítica a las actuales condiciones, pero también de apertura.

El pasado viernes siete priistas con más de 20 años de militancia renunciaron a las filas del tricolor, acusaron que desde la solo se busquen “intereses particulares y facciosos”.

German Sierra Sánchez, Adela Cerezo Bautista, Antonio Hernández, Juan Manuel Vega Rayet, Armando Díaz Arteaga, Jorge Manuel Miravete Aguilar y Gerardo José Corte Ramírez; fueron las figuras que renunciaron.

“Estamos muy molestos, al menos mis compañeros y un servidor, porque además una bola de delincuentes se han apoderado del partido, especialmente Javier Casique, un porro se ha apoderado del partido. No nos sentimos representados por ese tipo de personas”, insistió Vega Rayet.

Casique detrás: Vega

En su carta de renuncia, Juan Manuel Vega Rayet lamentó que los dirigentes no busquen la reconciliación y unidad de los militantes.

“Presentamos nuestra renuncia de la militancia del PRI, por muchos factores, uno de ellos es porque el partido se ha alejado realmente de los postulados, de la función que tenía como partido, de la sociedad, de los votantes”, dijo en entrevista.

-¿Cuál es el futuro de Juan Manuel Vega?-

-Es seguir haciendo política, con respeto y honestidad

-¿Ya estás viendo otro partido?-

-No, no estoy pensando irme a ningún partido político, sino irme por la vía social, política social, no tengo ninguna idea de irme a otro partido.

Por lo tanto, hizo un llamado a los priistas poblanos, en donde afirmó que deja a grandes amigos y que han dado mucho al partido y al país, para que tengan cuidado con lo que pasa en el partido.

“Lamento mucho que nos tengamos que separar, en este momento yo lo dejo, pero no me voy a ningún partido a militar porque si algún día me permiten regresar, cuando no estén estos delincuentes, cuando lo hayan acabado y hundido, pueda regresar para poder construir algo”, aseveró.

“Tengan mucho cuidado los aspirantes y militantes del priismo, para que no los vuelvan a usar, a venderles las candidaturas, que no los usen para poder llegar como plurinominales estos delincuentes con las posiciones de privilegio”, agregó.

“En ese tenor me retiro del PRI, lo lamento mucho, el partido me ha dado mucho, hice una carrera política en el tricolor”, dijo.

Aseguró que siempre ha trabajado con respeto y transparencia, “ahí están mis números, nadie me puede acusar de que les pedí, de que hice negocio, de que los extorsioné, nadie me puede acusar en las etapas cuando fui funcionario, legislador o presidente municipal”, puntualizó.

Finalmente, señaló que tiene una carrera bien cimentada en la cual trabajó con respeto y honestidad. “Siempre fui fiel a mis jefes y en ese tenor estoy muy agradecido de mi instituto político”, concluyó.

No abonaban

Por su parte, el recién nombrado presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, afirmó que los priistas quienes renunciaron estaban más ocupados en resaltar su imagen que en la verdadera construcción priista.

En un comunicado, señaló que algunos políticos que abandonaron al partido tricolor por discrepancias en los montos que gozaban en la nómina, por seguir sus intereses individuales o con sus fobias como resorte de su decisión.

“Son personajes cuya aportación al priismo nacional y poblano era imperceptible y estaban más ocupados en el diseño de sus imágenes personales, que en la construcción del proyecto colectivo”, afirmó.

“Hoy es diferente, además de dar oportunidad a los jóvenes, como lo ha establecido con convicción nuestro presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, quienes quieran una candidatura deben demostrar trabajo, tocar las puertas de los militantes y trabajar para el proyecto social y colectivo del PRI, no para sus causas personales”, aseveró el priista.