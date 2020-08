“Tendré en la conciencia, llevarme a quien me tenga que llevar a la cárcel”, aseveró la presidenta municipal Karina Pérez Popoca, en referencia a sus antecesores Miguel Ángel Huepa Pérez y Leoncio paisano.

En rueda de prensa, se presentó un empresario inmobiliario, quien acusó parte de la corrupción que se vivió en las anteriores administraciones de los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).

De este modo, la alcaldesa hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que agilice la denuncia que hizo contra Leoncio Paisano, justamente hace un año.

Pérez Popoca, señaló que en el caso del empresario que denunció corrupción, se abrirá la investigación correspondiente y aseguró que no habrá impunidad y se fincarán responsabilidades.

“No es venganza, es justicia”, aseguró al indicar que se llegará hasta las últimas consecuencias y, sobre todo, se hace antes de tiempos electorales, para que no se contaminen los procesos con la política.

“Muchas cosas se movieron en la sombra de la corrupción, pero tenemos que documentar todo” dijo al reiterar que no habrá denuncias anónimas mediáticas, sino se resolverá todo en los Tribunales.

La guerra por el poder

Al mismo tiempo de no descartarse, pero tampoco confirmar que irá por una reelección, Karina Pérez Popoca aseveró que hará lo imposible porque no regrese al PAN al gobierno municipal, solo por tanto daño que le ha hecho al pueblo.

En entrevista posterior a la rueda de prensa, indicó que San Andrés Cholula fue uno de los municipios ocupados como caja chica del panismo a la que todos "metían mano".

“Por eso es la fiereza y las campañas que realizan (los panistas) de estar golpeando al ayuntamiento de sanandreseño”, sostuvo.

“Se puede trabajar honradamente, vivir bien y no beneficiarse como lo hicieron los dos últimos que me antecedieron, porque es la característica del PAN, no solamente a nivel estatal, sino federal y estatal”, indicó.

-¿Piensa en la reelección?-

-Estoy ansiosa, pero de regresar a la lucha social que me trajo a ser presidenta municipal. Un día la vida e coloco aquí, no para venganza, sino para hacer justicia de un pueblo que carecía de infraestructura y apoyos a los sectores más vulnerables.

“Estoy ansiosa de seguir mi carrera, la que me dio la oportunidad de estar parada como presidenta en la verdadera lucha social, que no ve colores, sino amor y servicio al prójimo, esa es la verdadera reelección que busco”, señaló la alcaldesa.

Indicó que cuando termine su gestión, lo hará con la frente muy en alto, “con la conciencia de llevarme a quien me tenga que llevar a la cárcel por haber lucrado durante muchos años con la necesidad y haber hecho más uso de los recursos”, sostuvo.

“El ayuntamiento de San Andrés Cholula es la casa del pueblo de San Andrés, no les pertenece a quienes se piensan caciques e hicieron de la administración pública su feudo”, dijo.

“Voy a hacer lo imposible porque no regresen, trabajando y demostrando que se puede tener otro tipo de gobierno como el que hoy tenemos. Dejar de ver a la clase política pelearse por un hueso”, añadió.

-¿Una diputación?- cuestionó una reportera.

-Los tiempos de dios son perfectos y tengo enfocado mi trabajo a que un día salga por la puerta grande como entré. El movimiento va y viene, no sé en qué lugar me coloque a principios de 2021.

Un botón de muestra

El ayuntamiento de San Andrés Cholula iniciará un nuevo proceso en contra los expresidentes municipales Miguel Ángel Huepa y Leoncio Paisano, luego de la denuncia por corrupción presentada por un empresario inmobiliario.

En rueda de prensa, el emprendedor, Julio César Ramírez y Villafaña, explicó que lleva diez años detenido un proyecto de vivienda por el que pagó sobornos con terrenos por más de un millón de pesos.

Explicó que en 2012 fue contactado por gente de Miguel Ángel Huepa, para poder sacar los trámites burocráticos y permisos correspondientes.

De este modo, le pidieron un millón y medio de pesos, pero al no contar con el efectivo le propusieron dar a cambio unos terrenos, los cuales entregó en primera instancia a la esposa de Miguel Ángel Huepa, Liliana Castillo Terreros, y posteriormente, pasaron a posesión de dos prestanombres.

El empresario presentó documentos de compra-venta de los terrenos notariados, por lo que solicitó ayuda a la actual administración municipal para destrabar los problemas de las viviendas.

Señaló que hasta la fecha el fraccionamiento tiene problemas de inundaciones, debido a las irregularidades en los trabajos de las pasadas administraciones municipales.

Al respecto, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, señaló que se abrirá la investigación correspondiente y aseguró que no habrá impunidad y se fincarán responsabilidades.

La denuncia pendiente

En octubre de 2019, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) la alcaldesa interpuso una denuncia por un presunto desvío de recursos de más de 100 millones de pesos.

En menos de una hora y media tramitó la denuncia penal contra Paisano Arias, por ilegalidades confirmadas en la concesión de 30 años que dio a una empresa para la recolección de basura.

-¿Qué delitos se están denunciando?- se le cuestionó entonces.

-Lo que nosotros estamos denunciando es el procedimiento para el tema de la concesión de la basura que se dio y que en su momento el pasado ayuntamiento pretendió darlo a más de 30 años a una empresa a través de un procedimiento totalmente anómalo y fuera de la ley.