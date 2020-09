Luego de que la semana pasada un grupo de mujeres víctimas de agresiones y colectivos feministas tomaran el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en reclamo a la omisión del gobierno para atender los casos de violencia de género en el país, este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que se haya ultrajado la pintura de Francisco I. Madero.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario dijo que entiende el dolor de las víctimas, incluso dijo respetar las manifestaciones, pero reprochó la “violencia” y el “vandalismo”, refiriéndose a las pintas que las mujeres realizaron en el lugar para exigir a los tres órdenes de gobierno y las fiscalías reconocer la gravedad de la violencia de género y la violencia feminicida que vive el país.

“Entiendo que hay mucho dolor y que las víctimas de la violencia están muy dolidas y tienen derecho a manifestarse, pero esa no es la mejor forma (…) Claro que no me gustó, como me va a gustar ver a Madero ultrajado”, dijo.

López Obrador agregó que si van a quemar una oficina y están pensando en que van a caer en la provocación y los van a desalojar, no será así.