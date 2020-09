El Poder Legislativo no viola ni desacata el expediente 118/2020 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional a solicitud del Ayuntamiento de Tehuacán, pues no ha entrado en funciones el Concejo Municipal en aquella demarcación, puntualizó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina.

En conferencia de prensa, el líder del PRI en el estado señaló que ni para él como dirigente ni para el partido en Puebla hay un desacato ni violación alguna, pues la última palabra con respecto a quien tiene la razón en el caso de Tehuacán corresponde a la SCJN, es decir, se cometería un desacato si entra en función el Concejo Municipal, lo que no ha sucedido.

“Para su servidor y para el PRI no ha habido una violación porque no ha entrado en funciones el Concejo que se está formando o proponiendo, más que entrar a una controversia a favor o en contra, estamos a favor de lo que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respetando a nuestros diputados”, dijo.

Con respecto a la disolución que se avaló previamente por las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el líder priista dijo ser respetuoso de la labor del Poder Legislativo y de las posturas que fijaron por una parte la diputada Rocío García Olmedo, quien se opuso a la disolución del Cabildo y, por otra parte, Javier Casique Zárate, quien votó a favor del documento, pues incluso uno de sus cercanos Emmanuel Soto Herrera es propuesta como regidor en aquella demarcación.

“Seremos respetuoso de nuestros diputados locales que son hombres y mujeres talentosos con mucha experiencia política, pero que también eso no significa que no haya diferencias, escuchamos con mucha atención a la diputada Rocío García Olmedo, a quien le reconocemos su trayectoria, liderazgo y su posicionamiento, pero también el PRI estará de lado de las mayorías, de las instituciones, al final del día esta posible disolución, solo la va a determinar la SCJN, no es un tema que lo defina ni el PRI ni los partidos políticos, al final del día lo que Tehuacán exige es que se tome una determinación, si el actual Ayuntamiento sigue o se tiene que determinar un Concejo Municipal”, dijo.

Camarillo Medina dijo que el PRI está preocupado por lo que sucede en Tehuacán, pues la gente, dijo “está cansada de lo que está sucediendo y lo que hoy creo que los diputados en esa valoración y análisis de una importante ciudad necesitan ponerse de acuerdo y tomar una determinación”, dijo.

Afirmó que el PRI está a favor de que en Tehuacán se genere tranquilidad, paz, gobernabilidad y se vaya adelante en temas de seguridad, desarrollo económico, pues dijo que las y los ciudadanos de aquella demarcación exigen que se lleve a cabo una determinación, por ello es que la última decisión quedará en manos de la SCJN.

Reprueba PRD desaparición de Cabildo de Tehuacán

Por su parte, el Partido de la revolución Democrática (PRD) reprobó la desaparición del Cabildo de Tehuacán y en su caso que entre en marcha un Concejo Municipal, pues dijo que esto es en contra de la suspensión provisional que otorgó la SCJN.

El comunicado que firma, Vladimir Luna Porquillo, secretario general del PRD en Puebla cita que su partido “no puede cerrar los ojos a este acto a todas luces violatorio del estado de derecho, donde se violenta la seguridad jurídica de todos los poblanos, ya que son nuestros representantes los que en nuestro nombre realizarán un acto ilegal y totalmente violatorio a nuestros derechos humanos”, dijo.

Además, se pronunció en contra de que Fernando Sánchez Sasia encabece dicho Concejo Municipal, pues afirmó que es un acto de autoritarismo de Morena, el grupo de mayoría en el Poder Legislativo.