Diputados de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) llamaron nuevamente a comparecer a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco para el día 10 de diciembre a fin de que responda a las seis denuncias ciudadanas presentadas por presuntos desvíos de recursos.

En la sesión de la Comisión, la presidenta, Olga Lucía Romero Garci Crespo, señaló que en la ocasión anterior Rivera Vivanco no logró desahogar la comparecencia y solo entregó un documento que no resolvió las dudas o justificó la aplicación de su presupuesto.

Anunció que esta comparecencia será en una sesión presencial el próximo jueves 10 de diciembre a las 10 horas en las instalaciones de la ASE a la que deberá acudir la alcaldesa porque la ley faculta a los diputados para llamar rendir cuentas a los servidores públicos.

“Es un acuerdo que solicita nuevamente a la ciudadana, Claudia Rivera Vivanco, en su carácter de presidenta municipal de Puebla para que comparezca ante esta comisión a fin de ilustrar el juicio de sus integrantes respecto a los hechos que los ciudadanos han señalado y que presumen un desvío de recursos públicos”.

En su intervención, el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, afirmó que hay elementos suficientes para afirmar que Rivera Vivanco ha sido la peor presidenta municipal de Puebla porque es “un desastre” su administración.

Respaldó la intención de transparentar la aplicación del presupuesto municipal, sin embargo, aseguró que no participarán en “un pleito de cantina” que debe resolver el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Con la abstención del diputado del PAN, los demás integrantes aprobaron el llamado.

Sin presupuesto la Auditoría Forense

En asuntos generales, el diputado Raymundo Atanacio Luna, pidió que se analice dotar de presupuesto a la Auditoría Forense que debe de comenzar operaciones de acuerdo a la ley a partir del 1 de enero del próximo año.

Luego de que en el proyecto de presupuesto no se contemplan recursos para éste nuevo órgano auditor especializado, el legislador indicó que para combatir la corrupción es necesario que se le doten de recursos que le faciliten hacer una revisión científica a los sujetos obligados.

Piden cuentas Comité de Participación Ciudadana del SEA

En otros punto de la sesión se aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado, revise el trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, luego de que se ha cuestionado la eficiencia de los integrantes.

En la argumentación señalaron que tres de los integrantes tenían sueldos de entre 110 mil y 120 mil pesos mensuales, siendo de los más altos a nivel nacional, ganando más que el presidente de la república.

Con la oposición de Oswaldo Jiménez López, quien advirtió que no se les puede auditar porque no manejan recursos públicos, e incluso no se les paga ni una secretaria, los demás integrantes de la comisión aclararon que el dinero con el que se les paga es público y por lo tanto deben ajustarse a la rendición de cuentas.

Jiménez López aseguró que éste año, el último de su gestión del trienio ya les habían reducido el salario a 35 mil pesos mensuales, sin embargo en la página de transparencia del mismo organismo se establece un salario mensual de 115 mil pesos para el presidente.