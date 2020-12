Grande entre los grandes, una vez más llega el Charro de Huentitán, Vicente Fernández, ahora presentando su nueva producción de estudio “A Mis 80´s” material del cual ya se desprendieron los sencillos “Ya no insistas corazón” de la autoría de Alberto Aguilera Valadez y ahora el más reciente “Cuando me digas” que cuenta con su video promocional.

De su nueva producción

Si hablamos de música mexicana tenemos que hablar de Vicente Fernández. El nombre del máximo representante del Mariachi ha quedado ya como parte imprescindible de la historia de México y para gusto de sus millones de seguidores, la leyenda sigue marcando pauta.

Esto gracias a la insospechada fuerza que refleja en “A Mis 80’s”, un álbum que celebra toda una vida entregada al pueblo mexicano y su arte.

Con composiciones de autores como Roberto Cantoral, Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, entre otros, Vicente Fernández da rienda suelta a su talento que, luego de más de 55 años de trayectoria, sigue ofreciendo canciones que conmueve hasta el más fuerte.

Y es que, como ha declarado en innumerables veces, para el Charro de Huentitán cantar es un vicio y éste no se detiene hasta que su público deje de aplaudir.

Este disco es realizado junto a Francisco Javier Ramírez López, íntimo colaborador de la familia Fernández por años, dando como resultado, una pieza que desde el primer sencillo oficial “Ya No Insistas Corazón”, había marcado la pauta de lo emotivo de esta producción.

Con ella el máximo exponente del Mariachi, recorre con una potente y envidiable voz canciones como “La Barca”, “México Lindo y Querido”, “Juro que Nunca Volveré”, “Luz de Luna”, “Se Me Olvidó Otra Vez”, entre otras que celebran un intenso recorrido de vida que sólo alguien como Vicente podría haber hecho.

Una vida que ha tejido un legado eterno que tiende un puente con las nuevas generaciones con “A mi Nieto”, un bello poema recitado por el Ídolo de México como dedicatoria a sus nietos y que seguramente hará que su público se identifique con el mismo.

De las canciones y formato digital

De esta manera, Chente presenta 13 temas en su nueva producción, quedando conformado “A Mis 80´s” por las siguientes melodías: El Caballo de Mi Padre, Corazón Corazón, Cuando Me Digas, Ya No Insistas Corazón, La Barca, Se Me Olvidó Otra Vez, Luz de Luna, El Aplauso, México Lindo y Querido, Juro que Nunca Volveré, Cielo Rojo, Janitzio y el Bonus track: A Mi Nieto.

Es así que los millones de fans del cantante celebrarán estos nuevos temas como han hecho desde hace décadas, cruzando del formato físico al digital, donde tan sólo YouTube registra más de 3 mil seiscientos millones de reproducciones para los videos del Charro de Huentitán.

Esto sin dejar de lado el talento y pasión que lo han llevado a grabar un monumental catálogo que aún está en espera de ser escuchado y que él mismo ha dicho está conformado por más de 300 canciones inéditas.

Del Charro de Huentitán

Nacido un 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto Jalisco, Vicente Fernández Gómez, ha sido actor, cantante y empresario.

En 1954 ganó un concurso de aficionados en Guadalajara, en aquella época “Chente”, no estaba de lleno en la música, por lo que trabajaba de varias cosas entre éstas de lavaplatos y albañil.

Casado con María del Refugio Abarca, “Cuquita”, Chente tiene cuatro hijos, Vicente, Gerardo y Alejandro y su única hija de nombre Alejandra.

Reconocido a nivel nacional e internacional, Vicente Fernández además de tener un amplio repertorio, es muy conocido por su frase: “Hasta que la gente deje de aplaudir yo dejaré de cantar”, y esto lo lleva siempre a la práctica en sus conciertos.

Entre su repertorio más exitoso encontramos las canciones: Estos celos, Mujeres divinas, Para siempre, Alejandra, Cielito lindo, Lástima que seas ajena, Un mundo raro, Hoy platique con mi gallo, El rey, Por tu maldito amor.

Grandes éxitos en la voz del ídolo de millones de personas tanto en México como de otros países que han seguido la tradición musical de este hombre de 80 años de vida y más de 50 años de trayectoria artística.

El mayor de la Dinastía Fernández en su carrera, tiene más de 100 discos en el mercado y ha grabado más de 300 canciones, muchas de estas aún no se han escuchado.

Cabe hacer mención que en estos años de carrera, “Chente” también ha dejado huella en la actuación, más de 30 películas avalan esto algunas de ellas: Tacos al carbón, Entre monjas anda el diablo, El hijo del pueblo, El albañil, La ley del monte, El arracadas, El coyote y la bronca, Picardía mexicana, Gabino Barrera, Una pura y dos con sal, El diablo el santo y el tonto, Por tu maldito amor, Mi querido viejo solo por mencionar algunas donde ha compartido créditos con sus protagonistas Lucia Méndez, Blanca Guerra, Merle Uribe y más.

Recientemente tuvo una colaboración importante en el disco de su hijo Alejandro Fernández “Hecho en México” con el tema “Mentí”, haciendo un dueto incomparable que es sinónimo de un legado musical que ha traspasado generaciones y con el que Alejandro Fernández, acompañado de una leyenda como su padre, rinde homenaje a sus raíces y se consagra como uno de los máximos representantes de la música vernácula de los últimos tiempos.

En “Mentí” llama también la atención un video animado de poco más de 3 minutos, protagonizado por padre e hijo que remonta a las películas de la época de oro del cine mexicano.

También Chente, en los últimos años se ha dedicado al asesoramiento de la carrera de su nieto Alex Fernández hijo del Potrillo Alejandro Fernández.