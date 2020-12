La empresa Obra Civil y Urbanización del Sur Miccsa SA de CV, encargada de las obras de rehabilitación de la Avenida 6 Poniente en el tramo comprendido de la 11 Norte a Diagonal Defensores, incumplió el decreto del gobierno del estado que establece que el sector de la construcción considerado no esencial debía suspender de manera total sus actividades.

De acuerdo al recorrido realizado por Intolerancia Diario, luego de que algunos vecinos vía telefónica se comunicaran a éste medio para advertir que se estaba violando el decreto, se comprobó cómo decenas de trabajadores con trascabos, mazos, y demás herramientas siguen trabajando en el lugar.

Conforme al decreto de fecha 28 de diciembre firmado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la industria de la construcción se considera como un área no esencial, y debía suspender actividades de manera total del 29 de diciembre al próximo 11 de enero.

#Ahora 💡 Pese a la prohibición del @Gob_Puebla, la obra de la 6 Poniente continúa laborando.



La información dada a conocer por diferentes medios de comunicación señalan que la obra tendrá un costo de 12 millones de pesos, y antes de que se publicara el decreto debía entregarse el próximo 9 de enero.

El pasado 28 de diciembre el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que actividades no esenciales entre ellas las industria de la construcción debían suspender las actividades.

De acuerdo a fuentes consultadas, la empresa al violar el decreto podría ser sancionada en caso de participar en otras licitaciones por haber violado un decreto.

Las medidas

Al haberse disparado el número de contagios, el gobernador, previo al concluir el año 2020 presentó el decreto por el que se suspenden todas las actividades no esenciales del 29 de diciembre al 11 de enero.

Entre las medidas se suspende el servicio en restaurantes, además de que se restringirán los horarios del transporte público, y se conmina a los ayuntamientos a evitar el ambulantaje. Se pide evitar reuniones y festejos.

Barbosa Huerta, señaló que el cierre de 11 días para que el estado pueda reponerse de la situación, y evitar que en los primeros días del año se colapse el sistema hospitalario.

En rueda de prensa acompañado de los integrantes de gabinete advirtió que había una tarea que se tenía que hacer, pero se rompieron las reglas.

Expresó que se volvió a los niveles de julio cuando se estuvo en la máxima alerta, y si no se hacen cosas en los primeros días de enero se estaría en un colapso, pero no se acataron, Señaló que se vio como el cupo en los negocios no se cumplió, el comercio ambulante se permite y se solapa

En lo referente al transporte mercantil el horario de suspensión del servicio será de 20:30 a 5:30 de la mañana, lo mismo en el sistema RUTA. Unidades de la Ruta 14 entre otras, ya tiene el anuncio visible para el público.