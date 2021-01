El gobernador, Miguel Barbosa, advirtió un posible encarcelamiento a quienes, mediante redes sociales, engañen a la gente con venderles vacunas contra el Covid-19, pues refirió que las dosis no están en el mercado abierto; además, el proceso de vacunación es estricto y transparente, cuya logística está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). A su vez, exhortó a los aspirantes a un cargo de elección popular a no lucrar electoralmente con la pandemia.

“Los pillos aparecerán y no dudo que estén en redes ofertando las vacunas contra el Covid porque no tienen posibilidades de conseguir en ningún mercado esas vacunas; no dudo que alguien se atreva a falsificar las mismas y les digo que si lo hacen los vamos a meter a la cárcel”, dijo el gobernador.

A su vez, el gobernador puntualizó que no hay forma de que políticos y aspirantes a cargos de elección popular saquen beneficio electorero de la vacuna; sin embargo, se pronunció porque nadie intente engañar a la gente con este tema.

"No veo la manera de cómo políticos puedan utilizar las vacunas para beneficio electoral porque es una distribución que se hace desde la Sedena; sin embargo, cualquier acción mal intencionada para anunciar la aplicación de las vacunas a partir de segmentos de la población que responsan a intereses electorales los vamos a sancionar con la cárcel, no veo las posibilidades de que ocurra”, dijo.

El gobernador hizo el llamado a los políticos a que sean sensatos en todo su accionar, pues de encontrar alguna situación irregular se va a investigar y a sancionar.