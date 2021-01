El conocido youtuber, Luisito Comunica, quien es originario de Puebla, recientemente desató polémica tras declarar que no le gusta visitar su estado, incluso aseguró que si no fuera por su familia, no regresaría.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer publicó una serie de historias donde argumentó que no le encantaba Puebla, esto mientras viajaba a bordo de su vehículo en compañía de su chofer y novia.

“Por alguna razón no me encanta venir a esta ciudad, a Puebla, vengo para ver a mi familia y punto, sino fuera por eso, nunca vendría (…) como que no me encanta”, dijo.

No conforme, Luisito Comunica, egresado de la carrera de Comunicación de la BUAP, aseguró que Puebla es una ciudad “medianona”, refiriéndose al número de habitantes.

“Yo soy de una ciudad mediana, en México que se llama Puebla (…) es de unos (…) que será 6 millones de habitantes la zona metropolitana, o sea no es enorme, pero es medianona”, agregó.

#VIDEO 📲 Al señor francés Luisito Comunica ya se le subió la fama de “youtuber” y muy rápido se le olvidó de dónde viene, tras decir que ya no le gusta visitar la ciudad de Puebla y que solo viene por mero compromiso. pic.twitter.com/oBeU9fMTMV — RevistaRayas (@RevistaRayas) January 26, 2021

Tras esto, usuarios en redes sociales han comenzado a tundir al poblano, esto debido a sus declaraciones.

Cabe destacar que a finales de agosto, “El Rey Palomo” desató polémica tras publicar una fotografía en la que aparece con una botella de mezcal titulada “tus nalguitas serán mías”, en la imagen aparece junto a su novia.

Además, en julio previo también se vio envuelto en polémica por pasearse por las calles de Guanajuato para hacer publicidad del lugar, sin embargo, olvidó portar cubrebocas, violando así las medidas sanitarias.