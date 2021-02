La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló en un nuevo artículo que la miel de Maple no existe. De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Profeco edición febrero 2021, las marcas que se encuentran en el mercado no ofrecen miel de Maple, sino un jarabe hecho a base de maíz, colorantes y saborizantes artificiales de Maple.

La miel solo es de abeja

En el artículo ‘Jarabe sabor Maple. No es miel, no es Maple’, la Profeco explicó a detalle lo que indican las etiquetas de estos productos. Aclaró, que, siguiendo la Norma Oficial Mexicana (NOM), es incorrecto llamar ‘miel’ a un producto que no sea producido por las abejas.

“La miel es la sustancia dulce natural producida por abejas a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas. De acuerdo con la NOM, no pueden etiquetarse productos como ‘miel’ si no son de abeja.”

En realidad, la mal llamada “miel de Maple” es un producto procesado hecho a base de almidón de maíz con saborizante artificial de Maple, y que aumenta exponencialmente la glucosa en la sangre.

La denominación correcta es ‘jarabe sabor Maple’

Tomando en cuenta los ingredientes y no lo que se lee en el etiquetado, la denominación correcta para la “miel de Maple” debe ser ‘jarabe sabor Maple’. En caso de que se compruebe el uso de savia de Arce pura para la elaboración, la etiqueta podrá decir ‘jarabe de Arce’.

Con un cuadro comparativo entre el ‘jarabe sabor Maple’ y el ‘jarabe puro de Arce’, la Profeco detalló los ingredientes y características de cada producto.

¿De qué está hecha la “miel de Maple”?

Jarabe sabor Maple o “miel de Maple”:

Es un producto procesado

Contiene almidón de maíz saborizado

Colorante de caramelo clase IV

Ácido sórbico

Polisorbato 60

Saborizante artificial

Benzoato de sodio

Sal yodatada

Glucona delta-lactona

Provoca un aumento de glucosa en la sangre: Índice glucémico de 115 (alto)

Su precio es de 9 pesos por cada 100 mililitros

Jarabe puro de Arce:

Producto 100% natural, savia extraída directamente del árbol

Tiene alto grado de pureza

Índice glucémico de 54 (bajo)

Su precio promedio es de 69 pesos por cada 100 mililitros

La Profeco recomendó a todos los consumidores revisar con atención las etiquetas de todos los ‘jarabes de Maple’ que se encuentren en el supermercado para evitar comprar falsos productos, “ningún producto debe ostentarse como miel si no es producido únicamente por abejas”, enfatizó.