A través de sus redes sociales, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer este martes 16 de febrero que los apagones seguirán en al menos doce entidades del país, esto porque se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios.

El Cenace expuso que las entidades que podrían registrar pérdidas momentáneas del servicio eléctrico son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

#CENACEinforma a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

En su cuenta oficial de Twitter, el Cenace destacó que los cortes al suministro de energía se deben a al balance carga-generación programando para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional y con ello, casos como los ocurridos anoche.

Por otro lado, también recomendó a la población apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se ocupen, cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, además de reducir producción no esenciales.

Ayer por la tarde, diversas partes del país registraron caídas en el servicio de luz, a lo cual el Cenace expuso que esto se debió a la alta demanda entre la tarde y noche del 15 de febrero.

Para evitar un colapso, llevaron a cabo cortes de suministro comenzaron a partir de la 18:17 y finalizaron cerca de las 23:00 horas en las regiones del norte y hasta occidente y oriente del país, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).