Aunque Rafael Reynoso Mora negó estar involucrado en la campaña de 2018 denominada AMLO sí, Barbosa no, Violeta Lagunes Viveros confirmó su participación en este tema, pues incluso lo considera como uno de los “mejores comunicadores de Puebla”.

En una carta de réplica, Rafael Reynoso Mora, escribió: “niego rotundamente los hechos atribuidos a mi persona en relación a la campaña AMLO sí, Barbosa no, al tiempo que sostuvo que los correos fueron “falsificados”.

“Someto al escrutinio público la cuenta de correo electrónico de la que supuestamente se enviaron cotizaciones para orquestar la referida campaña e insto a sus fuentes a presentar documentación oficial como facturas timbradas por el SAT y/o transferencias a mi cuenta o a la de la referida empresa en las que se me demuestren pagos por los aparentes servicios otorgados”, señaló desde su cuenta de Twitter.

En la víspera, el columnista Enrique Núñez reveló en Contracara que Rafael Reynoso Mora envió a Violeta Lagunes y a Edgar Moranchel cotizaciones para apuntalar la campaña para generar el voto dividido en 2018, con el objetivo de afectar al entonces candidato a gobernador Miguel Barbosa.

Reynoso Mora envió archivos donde aparecen los formatos de una empresa llamada 3d innovation, la cual aparece en LinkedIn como 3d innovation Puebla y de la que su director es el exfuncionario estatal.

“No es un secreto”

En entrevista con Intolerancia Diario, Violeta Lagunes afirmó que no es un secreto la participación de Rafael Reynoso Mora en la campaña de AMLO sí, Barbosa no, pues “busqué a las mejores gentes en cada una de las áreas, que ya le pongan autor intelectual ah pues qué bueno que no me quieran dar el crédito a mí, pero obviamente necesitas creativos y gente que sepa de comunicación, yo creo que Rafa es de los mejores comunicadores de Puebla”, dijo.

Lagunes Viveros detalló que el hackeo a su correo electrónico ventiló lo que se sabía desde 2018: “No tengo porqué ocultar a ningún nombre, todos dimos la cara en su momento y fuimos cientos de personas. Hoy en el Twitter me puso alguien que qué es lo que tengo que decir y yo dije que es algo más que evidente. Todo mundo sabe quién me apoyo y el tema de la publicidad y todo fue encomendada a la gente de lo más capaz en Puebla, entre ellos Rafael Reynoso”, confirmó.

Lagunes Viveros presentó una denuncia por el hackeo de su cuenta, pues además de su correo electrónico hicieron lo propio en su red social de Twitter.

Por el momento no está confirmado que Edgar Moranchel haya sido el autor en la intervención de sus cuentas, tampoco descartado y ya hay una denuncia por este hecho.

“Si existen los correos, no sé si parte del hackeo fue Edgar Moranchel que tú sabes que incurrió en temas de espionaje conmigo y me puse a ver en los correos que intercambié. Hoy que salió esa nota, la vi a las 3:30 de la mañana que me salió una alerta de Gmail, la cheque, chequé mis correos con Rafa y vi que no únicamente me envió el tema de la publicidad a mí, los costos y diseño sino a Edgar Moranchel. No me atrevo a decir que él fue quien nuevamente me hackeó, pero ni necesitaba hackearme, es el que anduvo mandando esos correos, no voy a negar algo que existe y que además está en manos de ustedes”, detalló la representante de la organización Todos para Todos.