En esta temporada de elecciones se han visto toda clase de propuestas como llevar a Metallica para dar un concierto gratis o iniciar campaña dentro de un féretro; sin embargo, también se han dado a conocer casos como el de Lupita Medina, quien aseguró que su candidatura a la gubernatura de Zacatecas es un "llamado de Dios".

📌 Con Lupita Medina, candidata a Gobernadora por el Estado de Zacatecas; y Nicolás Castañeda, Presidente Estatal del PES, visitamos al Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, para escuchar todas las voces de nuestra sociedad. pic.twitter.com/hQ24c5oBMV — Hugo Eric Flores Cervantes (@hugoericflores) March 12, 2021

De acuerdo con Proceso, durante una reunión con mujeres en el municipio de Fresnillo, la abanderada del Partido Encuentro Solidario (PES) para la gubernatura de Zacatecas, aseguró que su candidatura es en respuesta a un llamado de Dios.

"Para mí, es una cuestión divina que surgió en mi vida, para mi, fue un llamado de Dios, el participar en este proceso electoral y lo digo más allá de cualquier religión, me siento una mujer privilegiada, una mujer afortunada con una misión muy importante en bien de las familias".

En ese tenor, destacó que "Dios le dio el liderazgo" suficiente para ser candidata y buscar la silla más grande de la entidad.

"Si Dios te está dando la oportunidad justamente de que con el liderazgo que él te dio seas un referente para las personas, para las familias y que seas justamente esa voz en el desierto, con la cual puedas transmitir un mensaje, dices, bueno, me doy la oportunidad".

🔺|Lupita Medina, candidata a la gobernatura de #Zacatecas, propone resolver la problemática de la inseguridad en el estado.#TelevisaZacatecas pic.twitter.com/g9rvmckBPP — Televisa Zacatecas (@televisazac) April 7, 2021

Lupita Medina fue noticia hace tres semanas luego de que anunció su renuncia a su militancia de más de 30 años en el Partido Acción Nacional (PAN) para postularse por el Partido Encuentro Solidario y con ello, contender por el cargo más grande de la entidad este 6 de junio.

Medina Padilla aseguró también que desde hace un año recibió invitaciones para ser candidata tanto "de los Monreal" como del Movimiento Ciudadano, pero explicó que "Dios no quiso que siguiera ese camino".

"Dios quiso que no fuera a través de ése partido tampoco (Movimiento Ciudadano) porque es un partido progresista, que está a favor del aborto, a favor de las sociedades de convivencia y dije, no es por aquí, ése no era el lugar que Dios quería para mi", insistió.

De acuerdo con la política zacatecana, diversas agrupaciones de la sociedad civil le pidieron que fuera candidata a la gubernatura por el PES al señalar que no se sienten representados por ninguno de los candidatos y partidos.