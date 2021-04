El Instituto Nacional Electoral (INE) no retirará la candidatura para diputado federal a Saúl Huerta Corona, hasta que no haya una sentencia firme por el presunto delito de abuso sexual, tema por el que es señalado por un menor de 15 años, señaló el vocal ejecutivo del órgano electoral en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo.

En entrevista, el funcionario explicó que al diputado federal morenista, quien busca su reelección, no se le puede retirar la candidatura, toda vez que no hay una sentencia firme de las autoridades judiciales con respecto al señalamiento, pues el órgano electoral carece de facultades para investigar el tipo de delito por el que es señalado el legislador.

“En el caso que usted pregunta, en este momento la autoridad electoral no puede desplegar sus facultades de investigación ya que no se trata de una autoridad judicial, en este caso ¿qué pasaría si la autoridad judicial determina un delito? Si la autoridad judicial determina que se cometió un delito de índole sexual esta persona estaría impedida en términos de la normatividad vigente para poder ser postulada a un cargo de elección popular”, explicó Marcos Rodríguez del Castillo.

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales establece que ninguna persona que haya sido sancionada, es decir, por cometer violencia en razón de género, por no pagar pensión alimenticia o haber sido sentenciada por otro delito puede ser postulada a un cargo de elección popular.

“La norma lo que establece es que no puede ser candidata una persona que ha sido sancionada, además por sentencia firme, esto quiere decir que si se da una sentencia que ya no permita medio de impugnación alguno por cualquiera de los tres aspectos que acabo de señalar”, detalló.

Revisarán a mil 177 perfiles

El vocal ejecutivo Marcos Rodríguez del Castillo explicó que se determinó una muestra de mil 177 candidatos a cargos de elección popular, es decir, ellos serán revisados con el objetivo de cerrarle el paso a quienes hayan cometido algún delito como violencia política en razón de género con sentencia firme o quienes hayan incumplido con pensión alimentaria.

“Se determinó una muestra de mil 177 candidatos que está siendo solicitada a las autoridades judiciales, a las autoridades penitenciarias, a las autoridades administrativas en materia de procuración de justicia que informen al INE si no han sido condenados por algún delito que implique violencia sexual o de género o que pertenece algún padrón de deudores alimentarios”, dijo.

Revisión de perfiles

El INE hizo la invitación a las y los ciudadanos a revisar las listas de candidatos a diputados federales, exhibidas en las plataformas digitales y en los estrados del órgano electoral en las juntas locales y distritales, con el objetivo de que si hay alguien quien haya sido sentenciado le sea retirada la candidatura.

“Ni en la Junta Local ni en ninguna de las Juntas Distritales ejecutivas del estado, hasta este momento en que nos encontramos exhibiendo los listados que contienen candidatos a diputados federales se han vertido algún comentario o probanza en el sentido se que hayan falseado la veracidad en su declaración 3 de 3. Están en exhibición de los estrados las listas con los nombres de las personas que han sido postuladas como candidatas al cargo de diputados federales y cualquier persona puede acudir ante la autoridad electoral para denunciar si no se actuó con veracidad y con certeza”, dijo.

Cabe mencionar que el 3 de 3 contra la violencia consiste en no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar, cualquier agresión de género en el ámbito privado, público; no haber sido persona condenada, sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y no haber sido persona condenada, sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario.