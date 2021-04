El diputado federal, Saúl Huerta Corona, sería separado de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras el escándalo por las denuncias en su contra por presunto abuso sexual a menores de edad. De este modo, reculó el coordinador de dicho partido en la cámara baja, Ignacio Mier Velazco, al anunciar en sus redes sociales que se someterá a consideración de los diputados del partido lopezobradorista.

Someteré a consideración de @DiputadosMorena la separación del diputado @SaulHuertaOf en tanto su inocencia con relación a los actos que se le imputan, no sea acreditada por la Fiscalía de la Ciudad de México — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 25, 2021

La separación de la bancada sería en tanto no se acredite la inocencia de Saúl Huerta por las denuncias de presunto abuso sexual a menores de edad reveladas la semana pasada, que hicieron renunciara a su candidatura por la reelección.

Pocas horas después del escándalo, Mier Velazco, señaló que el legislador acusado “lo hizo en su vida personal”, por lo que no podía meterse y tomar acciones al respecto.

Así lo manifestó el pasado jueves, en breve entrevista a medios de comunicación nacionales, quienes lo abordaron en las oficinas de la Cámara de Diputados.

“De cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados”, dijo en su momento Mier Velazco, lo que fue criticado mediáticamente.

“No lo hizo (el abuso) en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. Repito, yo en la vida personal de los diputados no me puedo meter” y agregó que ese tema “hay que preguntarlo al partido, yo no soy dirigente del partido”.

Esa misma noche, Morena difundió en su cuenta de Twitter oficial que su líder nacional, Mario Delgado, informaba que el diputado Saúl Huerta había renunciado “de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de diputado federal por el Distrito 11”.

Mier Velazco, una hora después en un tuit, señaló que son las instancias de procuración de justicia quienes deben investigar la acusación de abuso sexual a un menor de 15 años contra Saúl Huerta.

Llamó a las autoridades que están a cargo de la investigación de los hechos, que agilicen el proceso de Saúl Huerta Corona, al afirmar la disposición del partido para coadyuvar en las investigaciones.

Asimismo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que los dos menores que denunciaron al diputado federal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) capitalina, ya reciben atención por parte de las autoridades de esta dependencia.

Al respecto el diputado federal por el Distrito 12 también la ciudad de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGJCDMX de la Ciudad de México a que integre el expediente correspondiente y exponga a la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia.

Señaló que el fuero no puede ser utilizado como una herramienta para entorpecer las diligencias de la autoridad, y menos en una situación en la que se está poniendo en riesgo a una persona menor de edad.

“Es nuestro deber moral y constitucional, tanto de la Fiscalía, como de la Cámara de Diputados, el garantizar que esto no ocurra, ya que la Constitución nos mandata a todas las autoridades a tener como eje rector de nuestras actividades la protección al interés superior del menor; de ahí que sea necesario que este caso sea investigado y resuelto de la manera más expedita que nos sea posible”, afirmó.

Las denuncias

El legislador Saúl Huerta, es representante del Distrito XI con cabecera en Puebla capital, y ya realizaba campaña para lograr su reelección.

Fue detenido el pasado miércoles en la Ciudad de México y puesto a disposición del Ministerio Público, acusado por presunto abuso sexual contra un menor de 15 años.

Según el informe de la policía, el legislador fue capturado en un hotel de la Colonia Juárez luego de que el menor lo denunciara.

Luego del escándalo de la aprehensión del diputado federal y candidato a reelección del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Benjamín Saúl Huerta, afirmó que las acusaciones en su contra son parte de una extorsión o chantaje.

“Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, dijo.

Posteriormente, en el noticiario de Grupo Imagen, salieron a la luz dos audios, donde Saúl Huerta pide a la madre quitar la denuncia por un pago económico, así como un relato del menor abusado.

El pasado viernes se formalizó una segunda denuncia en contra de Saúl Huerta en la FGJ de Ciudad de México, de un menor de edad que de igual manera señaló que había sido abusado sexualmente.

De acuerdo a la información que empezó a circular desde este jueves por la noche y madrugada de este viernes, un joven, en el anonimato, relató la forma en que presuntamente el representante del Distrito 11 de Puebla capital, intentó abusar de él estando en una habitación de hotel.

En su relato describe el mismo comportamiento que tuvo Saúl Huerta con el primer menor de 15 años, solo que, en su caso, afirmó la segunda víctima, la bebida que le dio a tomar no hizo el mismo efecto de intoxicación, por lo que este segundo varón sí logró escapar.

En una entrevista concedida para un medio de circulación nacional, el joven dijo que el diputado lo invitó a CDMX para que conociera el proceso legislativo y después lo llevó a un bar en donde le pidió una bebida que lo hizo sentirse mal para después llevarlo a un hotel y tratar supuestamente de sobrepasarse.

Sin embargo, el menor se pudo defender y salió corriendo de la habitación, mientras el diputado trató de justificarse diciendo que era algo que los dos querían.

Una vez que se inicien las investigaciones sobre este segundo testimonio, en el cual se revela que son varios los jóvenes que han pasado por la misma situación, se estaría hablando de un patrón de acoso o abuso sexual que era propiciada por el legislador federal poblano.