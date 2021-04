Más de 60 impugnaciones tienen en su contra, Julio Lorenzini Rangel, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la presidencia municipal de San Pedro Cholula.

Una de ellas es del actual alcalde cholulteca, Luis Alberto Arriaga Lila, quien confirmó que promovió una impugnación en contra de la designación de Lorenzini Rangel como candidato.

“Lo que entiendo, es que un violentador sexual no puede ser candidato de ningún partido, no sólo de Morena sino de ningún partido, no puede ser ni siquiera tomado en cuenta”.

“Mucho menos cuando hay cuestiones ya oficiales en la Fiscalía que tienen un trámite, que tienen nombre y apellido, que desafortunadamente se efectuaron en contra de mujeres cholultecas que conocemos en la sociedad, o sea, no son inventos”, enfatizó.

Aunque hace unos días, señaló que no iba a inconformarse con el proceso de selección de candidatos de Morena a la presidencia municipal por San Pedro Cholula, pero finalmente tomó la decisión al considerar se están violentando los estatutos.

Afirmó de este modo que se viola la declaración de principios, el numeral 3 en donde hicieron firmar a los aspirantes con puño y letra de que quienes están participando en el proceso interno no están incluidos de ninguna manera en un proceso judicial, ni mucho menos en cuestión de violencia de género, doméstica y sexual.

“En este caso está fingiendo y es una de las cuestiones importantes de Morena, entonces me di a la tarea de presentar ante las autoridades correspondientes, en este caso ante mi partido al nivel nacional, ante la Comisión Nacional de Justicia y evidentemente esto será trasladado al propio Tribunal Electoral”, destacó.

Señaló que espera que su controversia abone a la democracia de Morena y a sus militantes de años, además esto debe sumar a la tranquilidad y serenidad.

Finalmente, confió en que la dirigencia de Morena clarifique el método de selección, que si se hace por encuesta se transparente la misma y de ser por designación que definan el procedimiento bajo los estatutos del partido.

En su defensa, Julio Lorenzini, afirmó que las dos denuncias en su contra, formaron parte de una guerra sucia.

Luego de dos presuntas denuncias en su contra, una por abuso sexual y una más por violencia intrafamiliar, aseguró que fueron temas que políticos cholultecas utilizaron para polarizar de forma excesiva y generar una división, pero al final, la verdad salió a flote.

“La historia ya se contó de manera completa y están archivadas ambas, una en el 2019 y otra en el 2020, y la autoridad que se encargó de realizar estas investigaciones se dio cuenta que no era cierto, por ese motivo resolvió el no ejercicio de la acción penal”, dijo.