Saúl Huerta Corona, anunció que luchará por su fuero como diputado federal, luego de estar acusado de presunta violación de menores, al insistir en su inocencia. En una nueva entrevista realizada por Juan Francisco Rocha, conductor de Radio Fórmula, aseguró el legislador poblano que los peritajes de las autoridades lo exoneran del delito.

"No hay prueba alguna que me incrimine. He recibido la carpeta de investigación con motivo de la notificación del desafuero y en la que constan las periciales”, dijo-

“Te quiero decir (que) la pericial en toxicología, negativa; la pericial en proctología, negativa; otras como indicios de fuerza o resistencia en su cuerpo o su persona, negativo; por lo tanto es un linchamiento mediático", aseguró el diputado.

Por lo tanto anunció que no permitirá que le quiten el fuero constitucional que hasta ahora ha impedido esté en prisión procesado por las denuncias en su contra.

Aseveró que los peritajes realizados a su presunta víctima de 15 años confirman que la violación no ocurrió, dijo al insistir que "la acusación fue montada y perfectamente planeada para dañar su imagen".

También el poblano sexagenario volvió a revictimizar a la familia del menor además de politizar el asunto al argumentar que todo se trata de un ataque a su partido Morena y al gobierno federal.

Por lo tanto, advirtió que defenderá su fuero al considerar que es injusto que se lo quiten por una acusación que aseguró es fabricada, por lo que confía en las instituciones para salir bien librado.

"No temo perder el fuero pero tampoco voy a aceptar que se me desafore por una situación totalmente falsa, por una cuestión orquestada. Yo estaré dispuesto a enfrentar a la justicia, a las instituciones. Soy el más interesado en que esto se aclare; me someteré a todos los llamados que hagan y estaré pendiente de esta investigación", expuso el diputado.

Argumentó que tuvo acceso a los peritajes practicados a su víctima por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como parte del proceso de desafuero que se inició en la Cámara de Diputados.

De este modo, insistió que dichos estudios arrojaron negativo a una violación y que por ello sostiene que todo fue planeado.

Reiteró que les ofreció al joven ayuda para trabajar, de buena fe, y que le mintieron sobre la edad del muchacho pues él creía que tenía 18 años de edad y no 15.

Acusó que la familia del joven tenía todo planeado al insistir en tomarse una foto con él.

Será en próximo sábado cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados federal, inicie el desahogo de la solicitud de juicio de procedencia para retirarle el fuero al legislador poblano Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra dos menores de edad.

Fue apenas el 30 de abril, cuando la Cámara de Diputados notificó al legislador Saúl Huerta el inicio del proceso de desafuero en su contra por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado contra menores de edad.

El diputado fue aprehendido en un hotel de la Ciudad de México, luego de que un joven de 15 años de edad, lo acusó de haberlo abusado sexualmente minutos antes.

Posteriormente salió a la luz pública un audio, donde el diputado pide vía telefónica a la madre del menor “no destrozarlo”, por lo que ofrece una arreglo económico.

Asimismo, en otro audio, la víctima dio una entrevista donde da detalles de cómo lo violó al interior de las habitaciones del hotel donde afirma llegó engañado.

En tanto, fue emitida una alerta migratoria por el Instituto Nacional de Migración (INM) ante la solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que no salga del país.