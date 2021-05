Este sábado 8 de mayo, Saúl "Canelo" Álvarez regresó al ring tras su cuestionado triunfo en el pasado mes de febrero ante Yildirim y lo hizo para demostrar porque es considerado uno de los mejores libra por libra del mundo.

Ante 73,126 mil almas, la mayoría de ellas, de origen mexicano, el pugilista mexicano arribó al AT&T Stadium de Arlington, Texas, para volver a demostrar el poderío de sus puños ante el británico Billy Joe Sanders.

Previo a la pelea estelar y fiel a la costumbre del jaliscience, su presentación estuvo llena de folclor mexicano.

Para esta ocasión, el Himno Nacional Mexicano fue entonado por la cantante juvenil, Ángela Aguilar, quien tuvo comentarios divididos en torno a la forma de cantarlo.

Ya entrada la hora de la verdad, el combate inició como se esperaba, con un primer round se "análisis" donde poco daño pudieron hacerse ambos pugilistas.

Para el segundo y tercer episodio, el mexicano comenzó a dominar la pelea con una serie de upercuts y jabs que si bien, no dejaban herido al británico, lo hacían a recorrer el ring en varias ocasiones.

En el cuarto y quinto episodio, la pelea seguía siendo del azteca, pero el británico comenzó a sacar parte de su repertorio, causando un par de estragos en el cuerpo del "Canelo" Álvarez.

El séptimo round fue quizás el de más alto voltaje entre ambos pugilistas que intercambiaron golpes y los tres minutos del episodio se fueron rápido ante la algarabía del público.

El octavo round fue cuando el mexicano sacó todo su poderío y fue ahí cuando el británico, quien estaba invicto hasta esta pelea, comenzó a ver su suerte al no encontrar la clave para tumbar al jaliscience.

Tras la explosividad del episodio número ocho, el cual dejó estragos en el ojo izquierdo de Sounders, tras un contundente izquierdazo del azteca, su equipo optó por terminar la pelea al poner en riesgo su integridad.

#CaneloSaunders Golpazo del Canelo en el octavo episodio. Y ya no salió Saunders al noveno round. ¡Se acabó! Una victoria más de @Canelo pic.twitter.com/IubpqTJspL

Ante ello, Saúl "Canelo" Álvarez fue el vencedor por knock-out técnico, logrando así la unificación de los títulos del peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Con este triunfo, Saúl Álvarez rompió la marca del legendario Julio César Chávez y rompió la marca de mayor cantidad de aficionados para una arena cerrada en los Estados Unidos.

Por otro lado, se convirtió en el tercer mexicano con más títulos en toda su carrera.

🇲🇽 Otro día en la oficina.

🇺🇸 Another day at the office. #CaneloSaunders pic.twitter.com/AUdlFdEvWC