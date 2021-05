A través de las redes sociales, el diputado local por Morena, Emilio Maurer, reventó a la dirigencia de su partido tras perder su candidatura a la reelección, luego de que ésta no cumpliera con la paridad de género.

Mediante un video difundido este domingo en las redes sociales oficiales del legislador, Emilio Maurer acusó a los dirigentes de Morena de "hundir al partido".

En dicho material gráfico, también informó que no negociará la postulación y confirmó que regresará al Congreso del Estado a terminar su gestión.

Emilio Maurer había aparecido en la lista de candidatos a buscar la reelección este 6 de junio, sin embargo, el legislador por el Distrito 11 fue uno de los afectados luego de que Morena en Puebla quebró la paridad de género al no postular a igual número de hombres que mujeres, razón por la que el Instituto Electoral del Estado (IEE) ordenó sustituir candidatos.

En su video, Emilio Maurer aseguró que la pelea por las “ambiciones” internas en Morena están orillando a que el partido tenga una destrucción anticipada, la cual, según su visión, se notará en las urnas.

“Yo no negocio candidaturas ni me presto a su simulación. La ambición siempre desnuda la mediocridad de los hampones políticos de tiempo completo. Conmigo se equivocaron, Puebla no merece la simulación de ustedes, los que abanderan la traición y la corrupción con el engaño de la falsa transformación. Les regreso su candidatura, pero no mi lealtad”.

"Arrepentido de confiar en Morena"

En el video, en el que se fue con todo contra el partido con el que ganó las elecciones en 2018, Emilio Maurer se dijo arrepentido de haber confiado en Morena.

“Qué caro, qué caro estamos pagando los que seguimos el voto de confianza a quienes hoy frente a Puebla se han desnudado como una horda de mercaderes del poder y la ambición”.