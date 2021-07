Ante los anuncios hechos en las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) sobre el retorno a las actividades en la Arena Puebla, su reapertura se mantiene en el limbo para la función de este 5 de julio, esto, ante la falta de autorización de la Secretaría de Gobernación estatal.

A pesar de que en TicketMaster ya se vendían los boletos para la función de este lunes 5 de julio, desde el sábado se informó que las entradas para dicho evento fueron pospuestas hasta nuevo aviso.

El anuncio se sumó a las declaraciones hechas por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill, quien mencionó el pasado 30 de junio que la Arena Puebla no ha enviado su protocolo sanitario a la dependencia, motivo por el que no puede tener reapertura sin la autorización necesaria.

“Sobre el protocolo de la Arena Puebla, no lo han subido a plataforma por lo tanto no ha sido revisado y por ello no han obtenido su código QR, el código QR se obtiene una vez que el protocolo ha sido revisado, y ha sido validado para que se lleven a cabo los eventos”.

Hill Mayoral recordó que el aforo en los deportes profesionales se pueden llevar a cabo en Puebla una vez que cuenten con un protocolo de sanidad y este sea validado por Protección Civil y la Segob a través de un código QR.

El programa del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para este lunes contaría con la lucha estelar de relevos australianos entre Caristico, Mistico y Volador Jr., frente a El Templario, Gran Guerrero y Negro Casas.