Ante la llegada de la tercera ola de contagios de Covid-19 en el estado de Puebla, su pico podría presentarse en agosto, debido a las variantes del virus, como Delta y Epsilon.

"Con estas nuevas cepas, las vacunas han disminuido su efectividad, por lo que la gente puede enfermar y hasta morir", aseguró en entrevista Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Lilia Cedillo Ramírez señaló que la variante Delta ya se encuentra en México, sobre todo en los lugares de mayor afluencia turística, por lo que convocó a la gente que este periodo vacacional evite ir a estos lugares, y mantener todas las medidas de higiene con el uso de cubrebocas, mantener sana distancia y el lavado de manos, acciones preventivas que “le cierran la puerta al virus”.

Sobre el regreso a clases que se espera sea en agosto, la directora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP señaló que con la aparición de la variante Delta, los niños y jóvenes corren riesgo, sobre todo porque actualmente el número de casos positivos que se han registrado con el virus con menores de 30 años.

Recomendó continuar con las medidas sanitarias de uso de cubrebocas, gel sanitizante, guardar distancia y no salir de casa para no dar entrada a la nueva variante que se transmite tres veces más.

Mutaciones

Lilia Cedillo, explicó que las mutaciones que ha tenido el virus es un tema que preocupa a la ciencia, ya que las últimas cepas llamadas Delta y Epsilon, las que son más peligrosas, debido a que infectan a las personas pese a estar vacunadas.



En el caso de la variante Delta, que proviene de la India, Cedillo Ramírez mencionó que una de sus características es que es un virus que se transmite tres veces más que el Covid-19 en su inicio.

Esta situación que tiene en alerta a los científicos en el mundo porque aunque no sea más letal sí va a infectar a más gente, van a morir más personas, y lo más preocupante es que se van a infectar casi todos al mismo tiempo, que es cuando se sobrepasa la capacidad en el Sector Salud, tal y como ocurrió en la India.



Insistió en que es muy importante que en México, tanto autoridades como sociedad, vean los escenarios del comportamiento del virus, ya que por ejemplo, casos como Israel, donde vacunó con Pfizer a un porcentaje elevado de su población, y que dejó de usar cubrebocas, la sana distancia y siguió con una vida normal, este relajamiento provocó un que se diera un aumento de casos.



Aquí el laboratorio que desarrolló la vacuna Pfizer se percató de que la efectividad que tenía del 94.3 por ciento, la sustancia bajó 30 por ciento, por lo que hoy la eficacia de la dosis para prevenir casos leves contra la variante Delta es del 64 por ciento.



Sin embargo, los estudios de esta dosis demostraron que su efectividad para evitar casos mortales disminuyó de un 100 a un 93 por ciento, lo que significa que una persona que está vacunada tiene riesgo de morir si llegara a infectarse por la variante Delta del Covid-19.

La directora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP explicó sobre el comportamiento de las vacunas ante las variantes, ya que cada laboratorio que desarrolló las sustancias para matar al virus realizaron procesos distintos.



En el caso de Pfizer y Moderna disminuyeron su efectividad contra la variante Delta, y con la aparición de la variante Epsilon en California, Estados Unidos, el escenario es peor, porque su efectividad de ambas disminuyó drásticamente.



En el caso de las de vector viral, la efectividad contra Delta bajó en 10 por ciento, sin embargo en los casos de la vacuna Rusa, Sputnik, y las chinas, Sinovac y Cansino, la protección de estas dosis disminuyeron más, por lo que algunos países en Europa suspendieron la entrada de personas que cuentan con la aplicación de estas dosis.



Insistió que en este escenario que se vive actualmente en el mundo con el riesgo de una tercera ola por el virus Covid-19, "no existe certeza de que vacunarse con una determinada marca me va a proteger contra todas las variantes que se están presentando".



Cedillo Ramírez recomendó que es importante que la gente tenga las dos dosis de las vacunas que ofrecen algunos laboratorios, ya que una sola no va a proteger a las personas, por lo que es necesario que tengan el esquema completo de las dosis para evitar un riesgo mayor.



Subrayó que ante el panorama que se vive en el mundo por causa de las variantes del Covid-19 es muy probable que se presente un rebrote del virus, aunque no en un escenario tan drástico como el que se tuvo en julio de 2020 o en enero de este año, aunque los pronósticos podrían presentarse en agosto de una tercera oleada.



Confió en que los laboratorios puedan encontrar la dosis que ataquen a las variantes, sin embargo dijo que en esta pandemia la población tiene mucho que perder, ya que el virus muta de manera constante, por lo que desafortunadamente estamos a merced del azar porque nadie puede predecir que va a pasar con el virus.



Dijo que históricamente otras pandemias se han resuelto entre 3 y 5 años, sin embargo, en esta carrera contra el virus se debe seguir trabajando con las vacunas y con las medidas sanitarias que debe mantener la gente para que vayan disminuyendo la letalidad del Covid-19.

Agregó que muchos países han relajado las medidas básicas de higiene y que cantaron victoria antes de tiempo, hoy están registrando alzas en la incidencia de casos, por lo que es necesario no relajar las medidas de protección.



Finalmente, comentó que los laboratorios ya trabajan en el diseño de una tercera dosis de refuerzo contra las variantes de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, y se espera que también sea efectiva contra la variante Delta.