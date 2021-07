El gobierno del estado no tiene contemplado cancelar el regreso presencial a clases y Grito de Independencia a realizarse en Casa Aguayo, a pesar de que en la entidad ya se detectaron las variantes de Covid-19 “Alfa”, “Gama”, “Delta” y “Epsilon”. La decisión de cancelar dependerá del comportamiento de la pandemia y se asumirá acercándose las fechas de inicio de clases.

En la entidad suman 2 mil 349 casos positivos de menores de 18 años de edad contagiados y de ellos 57 han fallecido, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, por lo que acercándose el 30 de agosto el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta asumirá una decisión, con la idea de no poner en riesgo a las personas.

“Nos estamos preparando para el regreso a clases y no vamos a dejar de hacerlo, esta evaluación es muy complicada que tiene que tomarse por las autoridades federales y locales de educación, no vamos a arriesgar a los niños, no podemos desmontar el regreso a clases, pero tomaremos las decisiones cuando estemos ya para ello”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Para las festividades de aniversario de la Independencia de México, el gobierno de Puebla contempla realizar el Grito en Casa Aguayo, además de la realización de una verbena popular, pero todo ello dependerá del comportamiento de la pandemia de la Covid-19 y las variantes que han llegado a la entidad.

La Secretaría de Educación federal acordará con su contraparte poblana las acciones a seguir dependiendo del número de contagios de Covid-19, pero la advertencia del gobernador, Miguel Barbosa Huerta es no poner en riesgo a los menores de edad.

Las autoridades sanitarias han alertado a las familias a seguir con las medidas como el uso de cubrebocas, caretas, evitar salir de sus domicilios, salvo a las actividades necesarias y especialmente a cuidar a los grupos vulnerables a contraer la enfermedad.

Rehabilitación de escuelas

Tanto el gobernador, Miguel Barbosa Huerta como el titular de la Secretaría de Educación, Melitón Lozano Pérez, han reiterado que ya es necesario un regreso presencial a clases para no afectar el desarrollo educativo de los menores de edad.

Para el egreso presencial a clases, la Secretaría de Infraestructura ya interviene al menos 3 mil espacios educativos, las obras principales son enfocadas a garantizar el acceso al agua, además de la rehabilitación de sanitarios, pintura y fachadas.

A su vez, la SEP a cargo de Melitón Lozano Pérez ha reiterado que el regreso a clases presenciales será híbrido, es decir, dos días por semana se acudirá a las aulas y el resto de las actividades se desarrollarán a distancia.

Sin embargo, hasta tres días a la semana acudirán los menores de edad que presenten más rezago en su aprendizaje, con el objetivo de reforzar las áreas que se dificulten.

A partir de agosto serán más de 1.3 millones de menores de edad en 15 mil instituciones educativas además de las privadas las que retornarán a clases, pero siguiendo los protocolos sanitarios.