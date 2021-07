El diputado local electo del Distrito 20 local, José Antonio López Ruiz (Toño López) expresó que, junto con su equipo, cumplió “en todo momento con nuestra responsabilidad legal y contable durante el pasado proceso electoral, al apegarnos a los límites” en los gastos de campaña, por lo que adelantó que “el resultado de la resolución (del INE) mantendrá el triunfo que se alcanzó en las urnas, el pasado 6 de junio, para la elección en el Distrito 20”.

A través de un comunicado que se distribuyó en los grupos de WhatsApp de otros candidatos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), López confió en el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió no hacer caso a “rumores”.

Aquí el texto íntegro:

El día de ayer, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), como resultado de la revisión a los ingresos y gastos que se originaron en las campañas electorales del proceso electoral 2021, y de la oficialización del Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, se identificaron 274 rebases de topes de gastos de campaña, correspondientes a 35 candidaturas ganadoras y 239 no ganadoras.

En adición, se identificaron 5 elecciones, donde existió una diferencia de votación menor al 5 por ciento entre el primero y segundo lugar, y rebases que superan el 5 por ciento del tope de gastos.

De entro de esas 5 elecciones, se encuentra la que disputé como Candidato a Diputado Local, en el Distrito 20, de la capital del Estado de Puebla.

Al respecto, es mi responsabilidad manifestar que, tanto un servidor, como mi equipo de campaña, cumplimos en todo momento con nuestra responsabilidad legal y contable durante el pasado proceso electoral, al apegarnos a los límites y regulaciones establecidos en la normatividad correspondiente, y al mostrar documentación valida el debido cumplimiento de los procesos y apego a la ley.

Respeto el trabajo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y en particular, el de los miembros de la Comisión de Fiscalización y de los colaboradores la Unidad Técnica de Fiscalización.



Agradezco al electorado que confió en mi, a los miembros de mi partido, y en particular del Comisionado Nacional del PT, Ernesto Villarreal, quiénes en todo momento, me han manifestado su total respaldo ante este contexto.

Pido que dejemos a las instituciones trabajar, no caigamos en rumores.

Quiero manifestar que hoy más que nunca estoy en paz y feliz y tengan la certeza que el resultado de la resolución mantendrá el triunfo que se alcanzó en las urnas, el pasado 6 de junio, para la elección en el Distrito 20.

Por mi parte, sigo trabajando en la definición de mi Plan de Trabajo, de cara a la LXI Legislatura, en el Honorable Congreso del Estado de Puebla, para dar solución a las necesidades de los miles de ciudadanos que depositaron su confianza en mí y también en quienes no confían en mi trabajo.

Ya vislumbré el futuro promisorio que Puebla se merece, y trabajo para hacerlo realidad. Confíen en que, al igual que en mis anteriores trabajos y encomiendas, los resultados se seguirán dando para mejorar las condiciones de las poblanas y los poblanos.