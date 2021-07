Reconocidos por ser una de las agrupaciones más influyentes del rock en Latinoamérica, Babasónicos, actualmente se encuentra celebrando dos décadas de su disco “Jessico”.

Y es que Jessico, se puede resumir, como el disco que invitó al rock a pasar al siglo XXI en la voz de sus protagonistas. Por tal motivo Babasónicos presenta “Tan Freak y Tan Popular: Jessico 20 años” su primer podcast oficial de cuatro episodios, disponible desde el 26 de julio en Spotify.

De Jessico

Cabe decir que “Jessico” fue editado el 25 de julio de 2001 y producido por Andy Weiss en co-producción con la banda, este álbum marcó un punto de inflexión en la trayectoria del grupo proyectando un gran salto hacia la música decididamente popular.

Con un abordaje estético sobre las canciones y letras que contaban historias de personajes contraculturales, “Jessico” se volvió un ícono y puso a la banda en el plano internacional con giras por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

También fue una salida para el rock dentro de un marco adverso, ya que fue Disco de Platino en un momento en el que Argentina se encontraba sumida en una de las crisis económicas, sociales e institucionales más profundas de su historia.

Fue elegido disco del año por los suplementos Si! de Clarín y No de Página 12 y las revistas Inrockuptibles, La Banda Elástica de Los Ángeles y Rolling Stone Argentina lo ubica en el Top 20 en su selección editorial de los mejores 100 discos del rock argentino.

Sus singles fueron El loco, Rubí, Eléctrico, Los Calientes y Fizz. Con más de 200 millones de streams al día de hoy, las canciones de “Jessico”, continúan actuales, presentes, calientes.

De su podcast oficial y detalles

A pesar de los años de trayectoria, la banda de rock argentina continúa experimentando para entregar en cada producción nuevas canciones, sonidos de calidad, así como nuevas locuras, de ahí sale “Tan Freak y Tan Popular: Jessico 20 años” su primer podcast oficial de cuatro episodios, este se encuentra disponible desde el 26 de julio en Spotify, donde Babasónicos cuenta en su propia voz la historia del disco que invitó al rock a pasar al Siglo XXI.

Así las preguntas de ¿Cómo nació el álbum que transformó la escena argentina y latinoamericana?, ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha dos décadas después?; están presentes en “Tan Freak y Tan Popular: Jessico 20 años un podcast original de Babasónicos junto a Pop-Art Discos producido en colaboración con Posta. El diseño de arte y la portada son de Alejandro Ros, con guiones y entrevistas de Roque Casciero y la conducción de Sofi Carmona.

De su trayectoria

Integrados como banda de rock en 1991, al principio fueron parte de la corriente del Nuevo Rock Argentino, movimiento compuesto por bandas como: Juana la Loca, Peligrosos gorriones y Los Brujos.

En cuanto al nombre de Babasónicos, este nace como un juego de palabras entre el gurú indio “Sai Baba” y la famosa caricatura de “Los Supersónicos”. Lo anterior los lleva a decir en sus inicios que tocaban Rock Sónico; abarcando variedad de géneros como metal alternativo, heavy metal, rock psicodélico, folk, funk rock, rap rock, hip hop, música electrónica entre otros.

Respecto a sus espectáculos, la banda argentina, más que conciertos, suele hacer verdaderas fiestas donde la interacción que hacen con sus seguidores es única, ofreciendo su rock alternativo con mezclas electrónicas de pop, glam y psicodelia.

Su discografía en álbumes de estudio empieza en 1992 con “Pasto”, le siguen: Trance Zomba (1994), Dopádromo (1996), Babasónica (1997), Miami (1999), Jessico (2001), Infame (2003), Anoche (2005), Mucho (2008), A propósito (2011), Romantisismico (2013), Discutible (2018) entre otros.

Babasónicos con más de 25 años de carrera, es considerada una de las bandas más representativas de la nueva corriente del rock en Argentina, actualmente está integrada por Adrián Dárgelos, Diego Uma Rodríguez, Diego Tuñón, Diego Panza Castellano, Mariano Roger Domínguez y Gustavo la Tuta Torres, quienes juntos son una explosión musical en los escenarios donde se presentan, cautivando a sus fans con su música y energía de cada uno de sus temas.

Recordando

En entrevistas pasadas con Babasónicos, previas a conciertos en Puebla, así como a nuevas producciones, los considerados revolucionarios en el rock en español, comentaron que México no se queda atrás en nada, ya que musicalmente hablando cuentan con grandes exponentes, tanto grupos como solistas en materia de rock y sus variantes.

De igual manera, destacaron que sus festivales como Vive Latino son reconocidos en la escena musical a nivel mundial y que tocar en escenarios mexicanos como en el caso de Puebla, no es nada fácil, ya que quien no se entrega en el escenario, no puede disfrutar de los fans mexicanos al máximo.