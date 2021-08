El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, reclamó al gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, el envío de más vacunas para el estado y subrayó que en Puebla no hay rezago en la aplicación de dosis. A su vez, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que se solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una interpretación de la vacuna, es decir, si la colocación es sólo un derecho o una obligación.

En entrevista en Tehuacán, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta alertó que de seguir el ritmo de contagios actual, para la última semana de este mes o los primeros días de septiembre se puede llegar a un colapso hospitalario, por ello la importancia de que la ciudadanía actúe de forma responsable en medio de la tercera ola.

“Sí tenemos situaciones complicadas en todo el país… Reclamamos más vacunas para que estén en Puebla y se apliquen porque en Puebla no tenemos rezagada una sola vacuna de la que nos haya llegado… Tenemos una gran infraestructura, tenemos a miles de trabajadores de la salud, tenemos cámaras frías, congeladores ultra fríos de esos que tienen 70 grados bajo cero, tenemos Thermo King que van y vienen cada vez que se nos dice que hay vacunas”, dijo.

Pide a CNDH pronunciarse

El gobernador abundó en que las curvas de contagios se combaten con disciplina social, con prevención y con vacunas, sin embargo, señaló que es importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emita una interpretación con respecto a la aplicación, ante la negativa de mucha gente para aplicarse la vacuna.

“Lo que voy a solicitar a la CNDH es una interpretación de si la aplicación de la vacuna es un derecho o es una obligación, una interpretación, es decir, si no te vacunas atentas contra la salud pública y si te obligan a vacunarte pueden decir que atentan contra tu libertad. Que sea la CNDH la que nos diga cuál es la interpretación que deba de asumirse sobre la voluntad, el libre albedrío para vacunarse o no vacunarse, yo estoy a favor de que se vacunen, lo he dicho y lo he declarado de manera múltiple y estamos en eso”, apuntó.

Ocupación hospitalaria en rojo

El mandatario estatal señaló que el Sistema de Salud de Puebla es firme y aguantará, sin embargo, pidió mayor responsabilidad social y esto implica además de las medidas de prevención sanitarias que se han recomendado durante este tiempo, que la gente se aplique las vacunas.

“Los jóvenes están reaccionando muy bien, hay miles de jóvenes que están vacunándose que están llegando a los centros de vacunación y eso es un motivo de esperanza y finalmente cada quien toma su riesgo, eso también es cierto, siempre ha sido la evolución del hombre”, comentó.

El regreso a clases

Al recordar que el gobierno del estado ha invertido 3 mil millones de pesos propios para hacer frente a la pandemia sin endeudarse, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dijo que actuará otorgando recursos a través de insumos sanitarios en las escuelas, para el regreso a clases programado para el 30 de agosto.

Señaló que, además de la habilitación de las instituciones educativas, se dotará de gel antibacterial, jabón y todo lo necesario para prevenir contagios en las instituciones, debido al regreso presencial a clases.