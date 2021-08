El diputado federal electo por Puebla, Mario Riestra Piña, aseguró que en la próxima legislatura están cerradas las puertas ante cualquier intento de Andrés Manuel López Obrador para ampliación de mandato, e incluso buscar la reelección, ya que los partidos de oposición le quitaron la mayoría absoluta.

Consideró que la consulta para la “Revocación de Mandato” que está anunciando para el próximo año, es uno de los muchos distractores que emplea para esconder la realidad que enfrenta el país con la crisis sanitaria, económica, y de inseguridad, todo ello debido al mal gobierno que está haciendo.

El diputado por el Partido Acción Nacional, dijo que la alianza Va por México, no caerá en el juego del presidente, además de que esa consulta, incluso no aplicaría para él, pues la ley no es retroactiva, y goza de sus derechos.

Riestra Piña comentó que puede ser una acción para debilitar a las instituciones como el INE, pero los diputados de la alianza están firmes para detener cualquier intento por debilitar la democracia que hay en México.

“El 6 de junio quedó claro que el presidente ya no tendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que sus sueños de reelección se vinieron abajo; Si pensaba que otra opción era la ampliación de mandato, tampoco será posible ya que las puertas están cerradas”.

Recordó que Andrés Manuel López Obrador, intentó que la consulta de Revocación de Mandato se hiciera este año dentro del proceso electoral con el fin de aparecer en la boleta electoral e intentar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Riestra Piña indicó que ahora las cifras de aprobación real al presidente siguen a la baja, y se puede medir con los seis millones que acudieron a su consulta, con los 30 millones que votaron por él hace tres años.

El legislador señaló que a menos de un mes de que llegue a San Lázaro, se está trabajando tanto en la agenda del PAN, como la que llevará Va por México, misma que tendrá que ver con los temas sociales.

Expresó que una de las demandas de los ciudadanos durante la campaña fue que regresen las estancias infantiles, y para ello hay que buscar que se destinen más recursos, además de recuperar el FONDEN, ya que en las entidades dónde se han presentado desastres naturales, ha tardado en llegar la ayuda.

También se encuentra el FORTASEG que permitía a estados y municipios bajar recursos para el tema de la seguridad, pero López Obrador lo desapareció.

Comentó que se va a cabildear con diputados de partidos aliados del presidente, que no están de acuerdo en las decisiones que se tomaron en los últimos años.

Insistió en que desde hace más de cincuenta años el país no enfrentaba una escasez de vacunas para los niños, ya que antes eran prioridad, pero han reducido esos recursos prioritarios para atender el tema de la salud.

Asimismo comentó que estará atento para respaldar al gobierno de la capital que encabezará Eduardo Rivera, ya que además de representar un distrito, es necesario que Puebla recupere el rumbo.