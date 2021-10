Ante los permisos irregulares otorgados por el gobierno del pasado para construir en áreas verdes de la Central de Abasto, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, reveló que esos procesos de obras se clausuraron.

Reveló que personal de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano procedió a la desactivación de los trabajos desarrollados al margen de la ley.

“Tenemos información que se dieron permisos de manera irregular en áreas verdes, imagínense que fueron otorgadas para que se hagan obras dentro de la central de abasto, eso es inaceptable”.

Recordó que alrededor de 15 mil personas acuden diariamente a este polo comercial en donde no existen áreas para hacer actividad física, distraerse, comer o al menos,descansar.

“Van 15 mil personas diarias y no hay áreas verdes para hacer actividad o para echar un taco o descansar y aun así se dan estos permisos, eso es algo inaceptable", puntualizó.

Refrendó que cada uno de los permisos que otorga el Ayuntamiento y obras que se desarrolle en la ciudad, deben tener soporte técnico, pero nunca se tolerarán actos irregulares.

“Vamos a cuidar las áreas verdes y el estado de derecho; todo permiso y toda obra que se haga en la ciudad debe tener el soporte para su desarrollo”.

Bajo esa perspectiva, pidió paciencia para que el gobierno municipal informe las condiciones identificadas en la administración del pasado.

En ese contexto, anunció que será la próxima semana cuando se dé el primer balance de la herencia del gobierno del pasado.

“Les pido un poco de paciencia, estamos en análisis, de procesos entrega recepción no termina. Estaremos dándoles reportes la semana que sigue, no me gusta estar politizado o polemizando en los medios de comunicación”.