Al detectar que en algunos mercados venden drogas y alcohol, el presidente de la comisión de Gobernación, Miguel Ángel Mantilla anunció una serie de reformas al Coremun y acciones con la Guardia Nacional.

Después de la puesta en marcha de recuperación de mercados, insistió que varios centros de abasto del municipio están en descontrol y fuera de orden, pero el Cabildo desarrollará acciones contundentes para que todos los espacios cumplan con los giros permitidos.

“Hay muchos sitios que venden fuera de orden y tiene licencia de venta, sin alcohol, si están en un restaurante está muy bien solo que cubran los requisitos; lo peor es el narcomenuedo”, subrayó.

Advirtió que la venta de drogas la tienen identificada, pero erradicarán este mal de forma coordinada con la SEDENA, Guardia Nacional y el gobierno estatal.

“Prefiero no comentar para que no generemos complicaciones en este caso; esto no es un asunto que se resuelva de la noche a la mañana, quisimos hacer análisis para focalizar el asunto comercial como tal es un asunto de seguridad nacional, hay una coordinación con el gobierno del estado, todas las autoridades federales”.

Consumo de alimentos

Mantilla priorizó que el consumo de todos los alimentos que venden los mercados municipales es del 23 por ciento, pero la meta es elevar la demanda al 70 por ciento.

Consideró que con el plan generado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, la población en general nuevamente regresará a consumir a los mercados.