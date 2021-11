Al apuntar que no dirige ninguna "cacería de brujas" en contra de algún funcionario del gobierno del pasado por las más de dos mil observaciones identificadas en el proceso entrega-recepción, el alcalde Eduardo Rivera Pérez puntualizó que no será "tapadera" de ningún exfuncionario.

Después de anunciar la puesta en marcha el torneo de la Calle a la Cancha, el alcalde no reveló las inconsistencias y anomalías observadas en exfuncionarios, además de las dependencias, pues dijo se deben respetar las formas legales del proceso que concluirá el lunes 10 de enero de 2022.

“No es que no se quiera decir. No se puede decir porque estamos en un proceso con sus tiempos y procedimientos”, dijo.

#EnHilo 👉🏻 El presidente municipal @eduardorivera01 asegura que protegerá a nadie si se llegaran a encontrar anomalías por parte de la administración anterior.



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/F1Qg5Avn7u — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) November 30, 2021

Puntualizó que su deber como presidente municipal es no cubrir a nadie, explicó que si definen los malos manejos o inconsistencias, no serán toleradas.

"Mi gobierno tiene la obligación de ser transparente ante la opinión pública, es poner el estado en el cual nosotros recibimos el gobierno municipal y actuaremos apegados a derecho para que se aclare todas y cada una de estas inconsistencia".

Insistió que ahora su gobierno actúa conforme a derecho porque los protocolos de la entrega-recepción, así lo establecen.

“No puedo calificar, pero no voy a proteger a nadie, mi deber es ese, no tapar a nadie, ningún tipo de violación a la ley, algo que haya afectado al municipio, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a aceptar”, apuntó.

Advirtió que las inconsistencias serán dadas a conocer después de 30 días hábiles, periodo que concluye en enero, posteriormente se someterá al Cabildo para que el dictamen sea turnado a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Enfatizó que no le toca calificar o sancionar a los exfuncionarios, pero sí estar pendiente sobre el uso de los recursos que hayan manejado transparente, honesta y responsable.

"Lo dije desde un principio, ni cacería de brujas ni revancha política, ni consigna contra nadie. Esto es el cumplimiento del deber de la ley, es algo que está establecido; no voy a hacer omiso ni tapadera de nadie, de ningún funcionario que haya cometido alguna irregularidad (en la gestión del pasado), la opinión pública debe tener el tema claro”, puntualizó.