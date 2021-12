Al justificar los cuestionamientos del rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Mario Patrón Sánchez sobre su desempeño al frente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Félix Cerezo Vélez indicó que su labor está presente en su portal de internet.

Félix Cerezo señaló que su trabajo está por arriba en los porcentajes de la productividad de sus antecesores al frente del organismo.

Además, invitó al catedrático a corroborar las acciones que desarrolla al frente de la CDH poblana en defensa de la comunidad.

“El sí es un crítico a los derechos humanos cuando era defensor, y ahora solo se basa en criticar; que vea mi trabajo, está en mi página y se detalla lo que he hecho, rendí un informe semestral hace dos meses y doy cuenta al gobierno y al estado lo que estoy haciendo”, defendió.

Subrayó que únicamente en 2020 emitió 27 recomendaciones y durante este 2021 alrededor de 40, además, señaló que el organismo a su cargo ha emitido más de 20 recomendaciones a las diferentes secretarías de estado.

Reveló que en promedio, al seno de la CDH, reciben más de 500 quejas al mes y precisó en el 2020 recibió 6 mil quejas, cuatro mil 500 más que su antecesor y en tres mil casos se restituyeron los derechos de las personas.

“Él fue defensor de los derechos humanos del Agustín Pro y ahora es rector, entonces que vea mis estadísticas porque voy a emitir 40 recomendaciones en este año y 27 el año pasado, estoy emitiendo más de 70 recomendaciones; el año pasado recibí seis mil quejas, ahorita llegaré a seis mil y llevo más de cinco mil 300; entonces el porcentaje de restitución de derechos es de esas cinco mil, tres mil han restituido derechos”.

Félix Cerezo dijo que en el desempeño de la CNDH, se trata de otra cosa, al puntualizar que han emitido 70 recomendaciones en dos años y en la de Puebla, con un menor número de personal, 50, ha logrado el mismo número.

“A mi que no me venga a decir; la comisión nacional es otra cosa, yo trabajé ahí, y si te puedo decir que ha emitido 70 recomendaciones en dos años, y yo en dos años con 50 personas he hecho lo mismo”.