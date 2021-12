Al hacer el llamado a "superar posturas personales" y pedir trabajar por el bien todos, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez lamentó que la LXI Legislatura del Congreso no aprobara el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), esto durante la sesión extraordinaria del Cabildo.

El alcalde recordó que la administración municipal pretendía recaudar alrededor de 300 millones de pesos por este rubro, con la finalidad de otorgar mejores servicios a la comunidad.

Además reprobó a algunos diputados del PAN por influir en la determinación para impedir el cobro de alumbrado a los alcaldes del mismo partido en Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

"No es un golpe a mi persona ni a mi gobierno, es para los poblanos".

Priorizó que la decisión del legislativo no fue equitativa porque aprobó a 144 municipios cobrar el DAP.

"Lamento que al final la postura de algunos legisladores del PAN haya derivado en la decisión de otros legisladores de excluir de este beneficio incluida Puebla capital; la decisión me parece injusta porque la aprobación de la leyes debió ser igual para todos los municipios", subrayó.

Recapituló que los diputados vulneraron a Puebla capital y al principio de generalidad contributiva, panorama que se puede superar al trabajar por el bien todos, más allá de las filias y fobias.

"Que quede claro, respeto la decisión mayoritaria del poder legislativo pero no la comparto. Veo con preocupación que algunos diputados politizaron el debate porque está comprobado que no era un doble cobro; también quiero dejar en claro que esta decisión no es un golpe a mi persona, ni tampoco es un golpe a mi gobierno municipal, es un golpe a las y a los poblanos del gobierno municipal".

Puntualizó que los programas de seguridad, alumbrado, fondo de contingencias y apoyos a las mujeres "no pasarán al baúl de los recuerdos" porque ya están puestos en marcha y únicamente ven a futuro.

Bajo ese panorama, refrendó, su actitud positiva para continuar trabajando con el Congreso, pero advirtió que se mantendrá tocando puertas para conseguir mayores recursos para beneficiar a los ciudadanos.

"Si bien el rechazo al cobro del DAP constituye un obstáculo, cómo lo señalé desde un principio, no es una situación infranqueable y vamos a saber responder a estos retos y a las necesidades que la ciudadanía nos está exigiendo, con creatividad y con experiencia".

Presupuesto de Egresos

El Presupuesto de Egresos fue aprobado por mayoría, 21 votos a favor, dos en contra por parte de las regidoras de Morena Ana Laura Martínez Escobar y Elisa Molina Rivera, además de las abstenciones de los también morenistas Ángel Rivera Ortega y Carmen María Plama.