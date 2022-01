Al valorar y celebrar la captura de El Fede, líder de la agrupación de ambulantes Fuerza 2000, Eduardo Rivera, reveló que en el Centro Histórico además de que hay prostitución y vendedores informales, sino también narcomenudeo.

Al concluir la supervisión de obras en la colonia Colorines, ubicada al sur de la metrópoli, el alcalde de Puebla capital puntualizó que la detención de Federico "N", alias "El Fede" en Puerto Escondido, Oaxaca, fue oportuna.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), El Fede está acusado por ser el presunto responsable de los delitos de tentativa de homicidio y lesiones.

"El Centro Histórico, como yo lo he manifestado en diversas ocasiones, y no es el problema solamente de ambulantaje, sino es el problema de ciertas fachadas de grupos delictivos, prostitución y hasta narcomenudeo que están metidos dentro de ciertas actividades, por lo tanto creo que está detenciones es conveniente y adecuada", subrayó.

Recordó que su gobierno no tolerará la participación o colusión de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con delincuentes, derivado porque ayer el gobernador, Miguel Barbosa, dijo que El Fede recibía protección de la policía municipal de la capital poblana.

"En la corporación no va a haber dobleces y no vamos a permitir de ningún elemento ni de ningún funcionario que esté coludido, que sea omiso o peor que sea cómplice de cualquier grupo delictivo o de cualquier acción que esté fuera de la ley dentro del municipio, quien haga algún hecho delictivo y tenga algún comportamiento vinculado, alguna persona que tenga alguna actividad delictiva, no solamente no va a caber en mi gobierno, sino también se enfrentará la ley”.

Advirtió que personalmente dará las indicaciones al personal del Ayuntamiento de Puebla para que presenten las denuncias correspondientes, si ese fuera el caso.

Recordó que ha sido muy escrupuloso al seleccionar a su equipo de trabajo, además reveló que realizó pruebas y análisis a los titulares que están trabajando en la administración municipal.

Insistió que en el caso de los uniformados de la policía municipal, quien no tenga aprobadas sus pruebas de confianza se tendrá que ir de la coordinación, enfatizando nuevamente que algunos mandos no contaban con los exámenes.